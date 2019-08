L'ouverture officielle du campus de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SCREA) à Cambridge Bay, au Nunavut, marque le début d'un nouveau chapitre pour le leadership canadien en matière de recherche polaire





CAMBRIDGE BAY, NU, le 21 août 2019 /CNW/ - De nouvelles connaissances sur l'Arctique sont essentielles pour relever les défis uniques des changements climatiques dans le Nord canadien et pour renforcer la résilience des collectivités nordiques. La collaboration entre la science et le savoir autochtone est essentielle à l'élaboration d'une politique fondée sur des données probantes qui aidera les résidants du Nord et l'ensemble des Canadiens à s'adapter aux conditions actuelles et à planifier pour l'avenir.

Aujourd'hui, les résidants de la communauté arctique de Cambridge Bay; Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Jeannie Ehaloak, membre du Conseil exécutif du Nunavut et membre de l'Assemblée législative pour Cambridge Bay; Pamela Gross, mairesse de Cambridge Bay; ainsi que David J. Scott, président et directeur général de Savoir polaire Canada, ont célébré l'inauguration officielle du campus de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SCREA). La nouvelle installation est conçue pour faciliter la collaboration inclusive entre les scientifiques et les détenteurs du savoir autochtone.

Avec ses fonctionnalités de pointe qui permettent aux chercheurs canadiens et internationaux d'effectuer des analyses scientifiques approfondies sans quitter l'Arctique, de même que ses espaces accueillants pour la discussion et l'échange de connaissances, le campus de la SCREA symbolise un nouveau chapitre dans le leadership polaire du Canada.

Le campus de la SCREA, qui renforce davantage le réseau pancanadien d'installations de recherche, est intégré à la collectivité de Cambridge Bay et a été créé en étroite collaboration avec ses résidants. Sa conception a bénéficié du savoir inuit, son architecture intègre de nombreuses références à la culture inuite, et l'art inuit est une caractéristique importante de l'édifice principal de recherche.

En tant que lieu où le savoir autochtone est reconnu comme étant d'une importance fondamentale pour notre compréhension de l'Arctique, le campus de la SCREA offre un environnement riche et collaboratif pour la création des nouvelles connaissances nécessaires pour aborder les questions que les résidants du Nord et les Canadiens jugent importantes dans le contexte d'un Arctique en rapide évolution.

Citations

« Ensemble, la science arctique et le savoir autochtone nous aident à mieux comprendre les défis uniques posés par l'environnement arctique et les changements climatiques. La Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique renforcera le leadership du Canada en matière de science, de recherche et d'innovation dans l'Arctique et le respect du savoir autochtone. La station sera un pôle de recherche qui contribuera à favoriser le partage des connaissances et à nouer des partenariats dans le Nord tout en renforçant l'innovation et la croissance économique dans le Nord. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., P.C., M.P.

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique offre aux scientifiques du Canada et du monde entier un centre de recherche sur l'Arctique de premier ordre pour mener des recherches de pointe sur l'Arctique tout au long de l'année dans l'Arctique canadien, en collaboration avec les populations autochtones locales. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir le travail de nos scientifiques et chercheurs exceptionnels dans tous les domaines. »

Yvonne Jones

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur

« En plus d'être ouverte à la collectivité de Cambridge Bay, la SCREA constitue un centre de recherche pour les scientifiques spécialistes de l'Arctique d'un bout à l'autre du Canada et du monde entier. Je suis très fier de souligner l'ouverture historique de cette installation qui se trouve au coeur du Nord et qui accueillera une panoplie d'activités de recherche d'une importance vitale. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Cette nouvelle installation innovatrice offre d'énormes possibilités de collaboration qui élargiront la portée de la recherche polaire canadienne. Beaucoup d'organismes de partout au Canada et dans le monde ont démontré de l'intérêt et se sont montrés enthousiastes à l'égard des possibilités offertes par le campus de la SCREA. Le campus offre également aux jeunes du Nord la possibilité fantastique d'explorer la science, de voir ce à quoi ressemble une carrière en sciences ici, dans l'Arctique. La recherche polaire touche directement les résidants du Nord, et il est logique qu'ils fassent partie du processus du début à la fin. L'ouverture d'aujourd'hui nous rapproche d'un avenir où un plus grand nombre de résidants du Nord participeront à tous les aspects de la recherche. »

David J. Scott

Président et directeur général, Savoir polaire Canada

Faits en bref

Exploité par POLAIRE, le campus de la SCREA est conçu et construit pour optimiser l'innovation en sciences et technologies arctiques, pour accueillir les visiteurs et pour fournir aux chercheurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux le soutien logistique et les services techniques dont ils ont besoin pour créer de nouvelles connaissances.

Le campus de la SCREA est en voie de devenir une plaque tournante de calibre mondial pour les sciences et technologies novatrices dans le Nord canadien, et il fait partie du réseau d'infrastructures de recherche nationales et internationales dans le Nord circumpolaire.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada , en étroite collaboration avec Services publics et Approvisionnement Canada, ont dirigé les phases de conception et de construction du campus de la SCREA.

, en étroite collaboration avec Services publics et Approvisionnement Canada, ont dirigé les phases de conception et de construction du campus de la SCREA. Services publics et Approvisionnement Canada fournit des services de gestion de projet et d'approvisionnement pour la conception et la construction du campus de la SCREA, l'administration centrale de POLAIRE. La certification LEED © Or est recherchée pour ce projet.

Or est recherchée pour ce projet. Services partagés Canada (SPC) a doté ce campus de recherche de pointe des meilleures technologies de connectivité, de communication et de collaboration, y compris des réseaux solides, des communications par satellite modernes, une connexion Wi-Fi haute vitesse et des services de téléphonie et de vidéoconférence fiables. SPC se réjouit à l'idée de poursuivre son partenariat avec POLAIRE pour entretenir et moderniser l'infrastructure informatique du campus.

Produit connexe

Document d'information

Le campus de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SCREA) est une installation de recherche arctique de calibre mondial qui offre une capacité de recherche et d'analyse accrue dans le Nord du Canada. Les laboratoires de recherche et les installations technologiques à la fine pointe fourniront l'espace, l'équipement et la capacité d'analyse nécessaires aux chercheurs et aux scientifiques invités pour mener des activités scientifiques dans le Nord.

Le campus de la SCREA comprend trois composantes principales :

Bâtiment de recherche principal : Ce bâtiment comprend des laboratoires de recherche, des centres de développement technologique et de partage du savoir, des bureaux ainsi que des locaux réservés à l'enseignement, à la formation et à la participation communautaire.

Ce bâtiment comprend des laboratoires de recherche, des centres de développement technologique et de partage du savoir, des bureaux ainsi que des locaux réservés à l'enseignement, à la formation et à la participation communautaire. Bâtiment de recherche sur le terrain et d'entretien : Ce bâtiment abrite des services de soutien technique. On y trouve notamment un garage d'entretien et des salles d'entreposage de l'équipement.

Ce bâtiment abrite des services de soutien technique. On y trouve notamment un garage d'entretien et des salles d'entreposage de l'équipement. Logements sur le campus : Deux triplex sont disponibles et peuvent accueillir environ 45 chercheurs et scientifiques.

Le projet du campus de la SCREA a reçu un investissement de 204 millions de dollars du gouvernement du Canada pour la conception architecturale, la construction, l'équipement et le mobilier du campus. De plus, un investissement de 46 millions de dollars a été prévu pour la mise en oeuvre du programme initial de sciences et technologie sur cinq ans.

Planification et construction

De vastes consultations et discussions avec la collectivité de Cambridge Bay ont été amorcées en 2010 et se sont poursuivies tout au long de la construction, qui a débuté en 2014.

La conception du campus de la SCREA a été inspirée par des consultations avec les membres du conseil de hameau, le comité directeur local de la SCREA, les aînés, les jeunes et d'autres intervenants, par les commentaires des intervenants autochtones, universitaires, industriels, territoriaux et gouvernementaux du Nord et par les résultats d'une évaluation des exigences scientifiques de l'installation.

L'architecture intègre de nombreuses références à la culture inuite, notamment des éléments inspirés de l'igloo et de l'utilisation historique du cuivre naturel par les Inuits de l'ouest du Nunavut dans la fabrication des outils. L'art inuit est un élément important à l'intérieur, et l'installation comprend des aires accessibles au public et qui peuvent être utilisées pour des événements communautaires.

Installations et services de recherche

Cette installation à la fine pointe optimisera l'innovation dans les sciences et les technologies de l'Arctique, accueillera les visiteurs et fournira aux chercheurs l'hébergement et les services techniques dont ils ont besoin. Le campus permet de répondre à un large éventail de besoins en matière de recherche - de la surveillance des écosystèmes aux analyses d'ADN - et est un endroit où l'on reconnaît l'importance fondamentale du savoir autochtone dans la création conjointe de nouvelles connaissances.

Certification LEED

Le campus de la SCREA est conçu pour la certification de niveau Or du programme Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Les éléments inspirés du programme LEED comprennent notamment des panneaux solaires pour faciliter les essais photovoltaïques dans l'Arctique, des appareils sanitaires à faible débit, une gestion novatrice des eaux usées et des déchets, une réduction de la pollution lumineuse, une technologie de conservation d'énergie et plus encore.

Avantages de la construction

La construction du campus de la SCREA s'est traduite par :

près de 246 000 heures d'emploi pour les Inuits, évaluées à plus de 8 millions de dollars;

des activités de développement des compétences, d'une valeur de plus de 800 000 $ dollars;

Plus de 65 millions de dollars en contrats de construction accordés à des entreprises du groupe Nunavut Tunngavik Inc.

Le Plan d'embauche des Inuits de POLAIRE oriente ses efforts de dotation et de renforcement des capacités afin d'accroître la représentation des Inuits du Nunavut dans tous les groupes et niveaux d'emploi, comme l'exige l'article 23 de l'Accord du Nunavut. Le personnel inuit est actuellement impliqué dans toutes les fonctions de POLAIRE, notamment les opérations sur le terrain, la recherche, l'administration, les partenariats et la gestion des connaissances et de la mobilisation.

