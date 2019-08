Triton Digital publie les classements des principales propriétés audio numériques pour avril 2019





Triton Digital®, leader mondial de la technologie et des services dans le domaine de l'audio numérique et du podcast, a publié aujourd'hui son classement mensuel Webcast Metrics® pour avril 2019. Les classements mondiaux, en plus des classements régionaux pour l'USA, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) fournissent un aperçu des stations et réseaux audio en streaming les plus performants du monde entier pour le mois d'avril.

Les résultats complets des classements mondiaux et régionaux pour avril 2019 peuvent être consultés ici :

https://www.tritondigital.com/resources/monthly-rankers/rankers-archive

Le service de mesure en continu Webcast Metrics est la norme de l'industrie pour les données de consommation audio en ligne. Il fournit des données crédibles et validées qui permettent aux éditeurs audio du monde entier d'analyser la consommation de leur contenu audio par jour, par type de périphérique, par zone géographique, par plate-forme de distribution, etc.

À propos de Triton Digital

Triton Digital® est le chef de file mondial en matière de technologie et de services de l'industrie de l'audionumérique et du podcast. L'entreprise est présente dans plus de 40 pays et fournit une technologie innovante qui permet aux diffuseurs, aux podcasters, ainsi qu'aux services de musique en ligne de construire leur auditoire, de maximiser leurs revenus et d'améliorer leurs activités quotidiennes. De plus, Triton Digital propulse l'industrie mondiale de l'audionumérique en ligne grâce à Webcast Metrics®, le plus important service de mesure de l'audionumérique en ligne, qui facilite la tâche des annonceurs et des marques dans l'établissement du meilleur emplacement et du meilleur moment pour joindre leur auditoire cible. Grâce à son intégrité inégalée, son excellence, son travail d'équipe et son imputabilité, Triton Digital demeure résolue à allier l'audionumérique, l'auditoire et les annonceurs pour stimuler sans cesse la croissance de l'industrie en ligne à travers le monde. Triton Digital est une filiale en propriété exclusive de The E.W. Scripps Company (NASDAQ : SSP). Pour de plus amples informations, visitez le site www.TritonDigital.com.

