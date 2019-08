Silver Hills Bakery fête 30 ans de bienfaits germés





Une entreprise familiale de la Colombie-Britannique, fabricant de produits alimentaires, touche des vies dans toute l'Amérique du Nord par sa fidélité à sa mission d'origine

ABBOTSFORD, Colombie-Britannique, 21 août 2019 /CNW/ - L'année 2019 marque le 30e anniversaire de Silver Hills en tant que l'un des principaux fabricants de produits germés destinés à motiver les consommateurs à se prendre en charge. Établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, Silver Hills, portée par sa mission de faire en sorte qu'on se soucie des uns des autres créant ainsi un monde plus sain, offre aujourd'hui, 30 ans plus tard, et ce, par fidélité à cette mission, plus de 20 variétés de pains, bagels, tortillas et petits pains artisanaux de haute qualité, dont le pain emblématique Squirrelly, tous à base de plantes et riches en grains germés nutritifs.

Le concept de Silver Hills Bakery est né dans un petit spa style de vie -- le Silver Hills Wellness Spa à North Okangan -- où Brad Brousson, alors employé, a vite pris conscience du besoin d'un pain santé pour les clients. Brad, qui avait appris de sa mère à faire du pain germé de bout en bout, était enthousiaste à l'idée d'en faire découvrir à d'autres les bienfaits nutritionnels. Stan et Kathy Smith, amis de la famille, convaincus également des grandes qualités des grains germés, se sont joints à Brad pour l'aider à préparer les pains nutritifs. Au fil du temps, le trio, conscient qu'il avait en main quelque chose de spécial, a décidé de créer Silver Hills Bakery en 1989. Depuis lors, Silver Hills livre dans les collectivités de toute l'Amérique du Nord, avec soin et mission, des produits germés à base de plantes, sans OGM.

« Silver Hills a commencé comme un projet passion entre amis qui souhaitent faire découvrir à notre collectivité locale des pains germés délicieux et nutritifs. Trente ans plus tard, cette passion est plus forte que jamais puisque nous offrons encore aux consommateurs nord-américains des produits germés délicieux et de grande qualité », se réjouit Stan Smith, cofondateur de Silver Hills Bakery. « Nous sommes ravis de célébrer 30 ans de bienfaits germés et tenons à remercier nos employés et nos clients de nous avoir permis d'atteindre ce jalon. C'est gratifiant de savoir, lorsqu'on pense à toutes les vies que nous avons touchées, que nous avons pu le faire grâce au pouvoir des grains germés. »

Aujourd'hui, Silver Hills Bakery est l'une des marques d'aliments santé les plus prospères en Amérique du Nord, ayant su évoluer au cours des 30 dernières années, du petit fournisseur local pour devenir la troisième boulangerie en importance au Canada, en faisant germer tous ses grains dans une eau canadienne froide et propre sous des conditions optimales soigneusement contrôlées. La germination des grains assure la stabilité de la glycémie (le taux de sucre dans le sang) et, dès lors, contribue à l'apport énergétique nécessaire pour une journée complète de travail ou de loisirs. De plus, les nutriments essentiels, comme les vitamines B et C, sont disponibles à l'organisme, plus facilement, ce qui favorise la concentration et la vivacité d'esprit.

Aujourd'hui, Silver Hills, qui demeure une entreprise familiale, compte plus de 300 employés et ses produits sont distribués à plus de 350 détaillants, tant chez les détaillants d'aliments naturels que chez les principaux épiciers, au Canada et aux États-Unis.

« C'est un véritable honneur que de pouvoir travailler chez Silver Hills depuis 16 ans années », a déclaré Josh Healy, employé de longue date, ajoutant que Silver Hills Bakery « est ma deuxième famille et en faire partie est extrêmement gratifiant et me rend très fier. »

Silver Hills, qui est depuis toujours un chef de file dans le domaine du bien-être alimentaire, est aussi l'une des premières marques alimentaires en Amérique du Nord à s'assurer que ses produits sont exempts de glyphosate, l'herbicide le plus largement utilisé au monde et lié au cancer par divers experts dont l'Organisation mondiale de la santé. Outre la garantie non-OGM, tous les produits Silver Hills portent fièrement le label « Bio-Checked Non Glyphosate Certified », une nouvelle assurance que de plus en plus de consommateurs attendent des marques auxquelles ils font confiance.

Pour en apprendre davantage sur Silver Hills Bakery, sa mission et ses produits, rendez-vous sur https://silverhillsbakery.ca, suivez son actualité sur Instagram ou consultez ses pages sur Facebook.

À propos de Silver Hills Bakery

Silver Hills Bakery est une société familiale, centrée sur la famille, qui a pour mission de responsabiliser les consommateurs soucieux de leur santé, en leur offrant un meilleur choix alimentaire. Silver Hills Bakery fabrique des aliments, à base de plantes, avec soin et mission, qui conviennent à toutes les occasions et à tous les goûts. Chaque recette met bien en évidence les apports santé des grains germés riches en éléments nutritifs, une source d'énergie constante et de nutriments essentiels pour une journée de travail ou de loisirs intense. Tous les produits de Silver Hills Bakery, 100 % d'origine végétale, sont faits selon une liste simple d'ingrédients et de grains entiers, riches en nutriments et en fibres, germés dans une eau propre et froide du Canada. Chaque ingrédient est garanti non-OGM et tous les produits affichent fièrement le label Bio-Checked Non Glyphosate Certified Certified (produit certifié exempt de glyphosate et biovérifié).

