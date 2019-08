Topcon va participer au congrès EURETINA 2019





Topcon Europe Medical, l'un des principaux fournisseurs de dispositifs médicaux et de solutions logicielles à la communauté européenne des soins oculaires, se réjouit d'annoncer sa participation à EURETINA 2019, le congrès annuel de la Société européenne des spécialistes de la rétine, renommé à l'international en tant que plus importante réunion mondiale sur la rétine.

Du 5 au 8 septembre, des milliers de spécialistes vitréo-rétiniens et maculaires se réuniront au Palais des Congrès de Paris en France pour partager des informations sur les tendances et les progrès les plus récents en chirurgie vitréo-rétinienne et en diagnostic et traitement de maladies rétiniennes telles que la dégénération maculaire et le rétinopathie diabétique. La société Topcon sera située dans le Hall d'exposition, Niveau 2, Stand #219 et présentera ses solutions technologiques innovantes les plus récentes aux spécialistes de la rétine d'aujourd'hui, y compris l'OCT à source à balayage Triton, l'OCT entièrement automatisé Maestro avec angiographie nouvellement lancé, des systèmes à intelligence artificielle, la toute nouvelle caméra portative Topcon Signal, et les systèmes laser PASCAL.

Le congrès EURETINA marquera également les débuts en Europe de Topcon Harmony, le logiciel de gestion des données de soins oculaires de prochaine génération. Ce logiciel basé sur navigateur accélère l'accès aux données d'examen des patients et permet d'intégrer des dispositifs d'examen au logiciel, indépendamment de la marque et du type de dispositif, et de visualiser les résultats d'examen côte à côte sur un seul écran. Visitez le Stand #219 de Topcon durant EURETINA pour assister à l'un de nos ateliers de gestion des données ou voir une démonstration en direct du NOUVEAU Topcon Harmony.

Outre sa présentation dans son stand, Topcon proposera des ateliers SS-OCT & OCTA dans son stand le vendredi et le samedi. Des experts feront des démonstrations de 30 minutes. Un enregistrement à l'avance aux ateliers est nécessaire sur : www.topcon-medical.eu/eu/workshop. Qui plus est, le 5 septembre à 13 h 00, Topcon présentera un déjeuner symposium dans l'Amphithéâtre Havane intitulé« Superior Visualization with Swept Source OCT and OCT Angiography » (Visualisation supérieure avec angiographie OCT et OCT à source à balayage). Le Dr. Pearse Keane, du Moorfields Eye Hospital, au Royaume-Uni, sera modérateur, et le professeur Hoyng de l'Université Radboud aux Pays-Bas, le Dr. Vasilios Papastefanou, PhD, du Royaume-Uni, et le professeur Alain Gaudric de France, complèteront le panel. Les thèmes de discussion porteront sur l'utilisation de l'angiographie SS- OCT et OCT pour des cas cliniques complexes tels que les micro-anévrismes, la rétinopathie diabétique et la choriorétinopathie séreuse centrale. Pour en savoir plus sur le symposium, rendez-vous sur https://www.topcon-medical.eu/eu/pages/240-satellite-meeting-at-euretina.html

À propos de Topcon

Topcon est un fabricant de dispositifs diagnostiques complets dans la communauté mondiale des soins oculaires. La société a introduit les premiers systèmes commerciaux de tomographie par cohérence optique du Domaine spectral (Spectral Domain ou SD) à l'arrière de l'oeil et de Source à balayage (Swept Source ou SS) multimodal au monde, qui ont stimulé l'innovation en soins oculaires.

Plus récemment, afin de développer les solutions les plus efficaces, pragmatiques et avant-gardistes, Topcon a formé une nouvelle division stratégique, Topcon Healthcare Solutions, dont le principal objectif est de créer des solutions logicielles de classe mondiale pour le secteur des soins oculaires et au-delà. Les produits de la société permettent la collecte et la visualisation d'une large gamme de données d'imagerie et cliniques tout en fournissant des capacités d'analyses quantitatives et cliniques.

Le logiciel de Topcon permet aux cliniciens d'accéder à des données d'examen de patients générées par des OCT, des champs visuels, des caméras de fond d'oeil, ainsi que d'autres dispositifs Topcon et tiers. Topcon exploite son nouveau système de gestion de données appelé Harmony, dans lequel les praticiens accèdent aux informations DICOM et non DICOM stockées dans un environnement central basé dans le cloud. Par ailleurs, Topcon fournit désormais un service intégré qui connecte les praticiens à un réseau étendu de services de lecture facilitant la prise en charge de pathologies oculaires qui menacent la vue.

Pour en savoir plus sur Topcon, rendez-vous sur topcon-medical.eu and topconhealth.eu.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

