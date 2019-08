SAPUTO ANNONCE UN PLACEMENT D'ACTIONS ORDINAIRES DE 599 MILLIONS DE DOLLARS





Appel public à l'épargne par voie de prise ferme d'une valeur de 400 millions de dollars

Placement privé simultané d'une valeur de 199 millions de dollars auprès de Jolina Capital et de Placements Italcan

MONTRÉAL, 21 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« Saputo » ou la « Société ») (TSX : SAP) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes ») dirigé par Financière Banque Nationale inc. et BMO Marchés des capitaux, portant sur la vente par voie de prise ferme (le « placement ») de 10 102 000 nouvelles actions ordinaires de la Société (les « actions offertes ») au prix de 39,60 $ l'action offerte (le « prix d'offre »).

La Société a également annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu des conventions de souscription avec ses deux principaux actionnaires, soit Jolina Capital Inc. (« Jolina »), société de portefeuille contrôlée par M. Emanuele (Lino) Saputo, et Placements Italcan Inc. (« Italcan »), société de portefeuille contrôlée par M. Francesco Saputo, aux termes desquelles ces dernières achèteront, simultanément à la clôture du placement et sous réserve de celle-ci, 2 525 253 et 2 500 000 nouvelles actions ordinaires supplémentaires de la Société, respectivement, dans le cadre d'un placement privé (le « placement privé simultané »), pour un produit brut d'environ 100 millions de dollars et 99 millions de dollars, respectivement. Jolina et Italcan achèteront les actions ordinaires au prix correspondant au prix d'offre, et les preneurs fermes ne toucheront aucune commission ou rémunération à l'égard du placement privé simultané.

Le produit brut du placement et du placement privé simultané est estimé à environ 599 millions de dollars. Saputo prévoit actuellement affecter le produit net du placement et du placement privé simultané au remboursement de la dette qu'elle a contractée dans le cadre d'acquisitions qu'elle a réalisées et aux besoins généraux de l'entreprise. Le placement et le placement privé simultané font partie de la stratégie de gestion du capital de la Société qui consiste à réduire sa dette à long terme dans un délai raisonnable et visent à donner à la Société une plus grande marge de manoeuvre pour poursuivre sa stratégie de croissance.

Dans le cadre du placement, les preneurs fermes ont obtenu une option de surallocation qu'ils peuvent exercer en totalité ou en partie, à leur gré, dans les 30 jours suivant la clôture du placement et qui leur permet d'acheter de la Société jusqu'à 1 515 300 actions ordinaires supplémentaires aux mêmes conditions que celles des actions offertes uniquement afin de couvrir les surallocations, s'il y a lieu, et de stabiliser le marché.

Un prospectus simplifié lié au placement et à l'option de surallocation sera déposé auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. La clôture du placement et du placement privé simultané devrait avoir lieu vers le 11 septembre 2019, sous réserve des conditions habituelles, y compris l'approbation de la bourse.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un quelconque territoire. Aucun titre ne sera vendu là où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son inscription ou la délivrance d'un visa en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis. Les titres visés n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription applicables.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur la clôture du placement et du placement privé simultané, sur l'affectation prévue du produit du placement et du placement privé simultané et sur les avantages escomptés du placement et du placement privé simultané, sur les objectifs de la Société, ses perspectives, ses projets commerciaux et ses stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que sur ses convictions, ses projets et ses attentes, et sur d'autres éléments qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « cibler » ou « viser » à la forme affirmative ou négative, à l'emploi du conditionnel ou du futur, et à l'emploi d'autres termes semblables. Les énoncés qui ne portent pas sur des faits historiques et qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

Ces énoncés sont fondés, entre autres, sur les hypothèses, les attentes, les estimations, les objectifs, les projets, la stratégie commerciale et les intentions de Saputo à la date des présentes en ce qui concerne les revenus et les charges prévus, l'environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lequel la Société exerce ses activités ou qui serait susceptible d'avoir une incidence sur ses activités, sa capacité à attirer et à conserver des clients et des consommateurs, ainsi que la disponibilité et le coût du lait et des autres matières premières et l'approvisionnement en énergie, ses coûts d'exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés où elle exerce ses activités.

Les énoncés prospectifs sont par nature exposés à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les résultats réels peuvent être très différents des conclusions ou des prévisions données dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, Saputo ne peut pas garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et prévient le lecteur que ces énoncés prospectifs ne se veulent pas des faits ni des garanties de résultat futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à établir les énoncés prospectifs et les risques qui pourraient entraîner une forte divergence entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans les documents déposés par Saputo auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société daté du 6 juin 2019, qui peut être consulté sur SEDAR sous le profil de la Société au www.sedar.com .

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, que cette dernière estime raisonnables à la date des présentes et, par conséquent, sont sujets à changement par la suite. Il ne faut pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, qui valent uniquement à la date où ils sont faits.

À moins que la législation en valeurs mobilières ne l'exige, Saputo ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu'elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour son compte, à l'occasion, à la suite d'une nouvelle information, d'événements à venir ou autrement.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, Saputo est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l'un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Cathedral City, Clover, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Devondale, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, Joyya, La Paulina, Liddells, Milk2Go/Lait's Go, Montchevre, Murray Goulburn Ingredients, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Goat Dairy. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.

