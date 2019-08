Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Régie de l'énergie

Mme Françoise Gagnon est nommée de nouveau régisseuse de la Régie de l'énergie.

Commission de la construction du Québec

M. Alain Giasson est nommé membre indépendant du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec.

Coroner

Mmes Josée Bédard, Francine Danais, Julie Langlois, Denise Mc Maniman, Valérie Savard et Majorie Elisabeth Talbot ainsi que MM. Pierre Bleau, Marc Boudreau, André Cantin, Éric Lépine, Alain Manseau, Edgard Nassif, Jean-François Turcotte et John Westerlund sont nommés de nouveau coroners à temps partiel.

École de technologie supérieure

M. Stéphane Rivet est nommé membre du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure.

Retraite Québec

MM. Éloi Lafontaine Beaumier et Jacques Lussier sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de Retraite Québec.

Mme Julie-Catherine Pélissier est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cette société.

M. Erik Bouchard-Boulianne et Mme Nathalie Joncas sont nommés membres du conseil d'administration de cette même société.

Société des Traversiers du Québec

M. Serge Laflamme est nommé membre indépendant du conseil d'administration de la Société des Traversiers du Québec.

Société québécoise de récupération et de recyclage

MM. Michel Delisle et Michel Giroux ainsi que Mme Valérie Racine sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société québécoise de récupération et de recyclage.

MM. Patrice Clerc, Bertrand Derome et Léo Fradette sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Mme Hélène Gignac est nommée membre du conseil d'administration de cette même société.

