Nouvelles infrastructures de gestion des eaux pluviales pour protéger les gens contre les inondations et améliorer la qualité de l'eau dans la région de Calgary et ses environs





ROCKY VIEW, AB, le 21 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des services modernes et fiables de traitement des eaux usées pour protéger l'environnement, bâtir des collectivités saines et durables et soutenir la croissance future.

Aujourd'hui, l'honorable Kent Hehr, député de Calgary Centre, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement pour la phase 1 de l'initiative de gestion coopérative des eaux pluviales du District d'irrigation de l'Ouest.

Des tempêtes récurrentes et des saisons des pluies prolongées ont entraîné des inondations dans des propriétés privées à Calgary, Chestermere et Strathmore, et dans les comtés de Rocky View et de Wheatland. Ces conditions météorologiques ont également entraîné un ruissellement excessif des eaux pluviales et des mesures de pompage d'urgence dans les principaux canaux d'irrigation du District d'irrigation de l'Ouest.

L'initiative de gestion coopérative des eaux pluviales du District d'irrigation de l'Ouest vise à développer une solution durable pour les eaux pluviales régionales en utilisant les infrastructures existantes et nouvelles pour collecter et déplacer les eaux pluviales, contrôler les inondations localisées, maintenir une eau de haute qualité pour l'irrigation et soutenir les nouveaux développements résidentiels, agricoles et industriels dans la région. La phase 1 de l'initiative comprend l'achat et l'installation de nouvelles canalisations et de drains souterrains pour raccorder les systèmes d'adduction des eaux pluviales existants dans la région.

Cela permettra de mieux contrôler les inondations pour plus de 1 452 000 habitants dans les cinq municipalités et d'améliorer la qualité de l'eau utilisée pour l'irrigation, ce qui favorisera le développement résidentiel, agricole et industriel.

Le gouvernement du Canada accorde 2 067 500 $ à la phase 1 de ce projet dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada - Projets nationaux et régionaux. Le gouvernement de l'Alberta et les cinq municipalités participantes couvriront le reste des coûts du projet.

Citation

« Cet important travail visant à améliorer la gestion des eaux pluviales dans la région de Calgary permettra de mieux protéger les résidents et les entreprises contre les inondations, de garder nos lacs et nos rivières propres et de veiller à ce que l'eau d'irrigation soit de grande qualité pour soutenir le développement économique et communautaire. En investissant dans des projets comme celui-ci dans l'ensemble de la province, le gouvernement du Canada contribue à améliorer la qualité de vie des Albertains et à promouvoir un avenir durable pour tous. »

L'honorable Kent Hehr, député de Calgary Centre, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets visant les infrastructures vertes, ce qui comprend 5 milliards de dollars disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Alberta:

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ab-fra.html

