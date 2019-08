Invitation aux médias - Annonce concernant le soutien offert aux organismes communautaires de la région de Chaudière-Appalaches

Topcon Europe Medical, l'un des principaux fournisseurs de dispositifs médicaux et de solutions logicielles à la communauté européenne des soins oculaires, se réjouit d'annoncer sa participation à EURETINA 2019, le congrès annuel de la Société...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, madame...

Une des grandes priorités du gouvernement du Canada est d'aider les familles canadiennes de la classe moyenne à offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. C'est pourquoi, en juillet 2019, l'Allocation canadienne pour enfants...

QUI P.K. Subban, défenseur étoile de la LNH et nouveau joueur pour les Devils du New Jersey, veut rassembler la communauté montréalaise pour soutenir les jeunes patients du Children. P.K. souhaite promouvoir le message qu'individuellement, nous...