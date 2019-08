Le gouvernement du Canada appuie deux transformateurs laitiers du Québec





SAINT-PRIME, QC, le 21 août 2019 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Richard Hébert, député du Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, ont annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 600 000 $ pour soutenir le transformateur laitier Fromagerie Perron Inc. Cette somme provient du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers (FITPL). L'entreprise recevra également une contribution remboursable de 564 000 $ de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Nutrinor Coopérative, la société mère de l'entreprise Fromagerie Perron, recevra jusqu'à 293 000 $ du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers.

Les investissements permettront à l'entreprise Fromagerie Perron d'acheter et d'installer de nouveaux équipements, dont un pasteurisateur et une unité de réfrigération complète, ce qui aidera l'entreprise à augmenter sa capacité de production tout en améliorant son efficacité. Grâce à ce projet, l'entreprise Fromagerie Perron devrait accroître sa capacité annuelle de transformation du lait canadien et créer cinq nouveaux emplois.

Quant à Nutrinor Coopérative Ltd, l'investissement lui permettra d'acheter et d'installer de nouveaux équipements automatisés d'ultra haute température (UHT) pour stériliser et rendre le lait et les crèmes aseptiques, prolongeant ainsi la durée de conservation des produits et réduisant les coûts de production. On s'attend à ce que le projet augmente l'utilisation du lait canadien et maintienne un effectif compétent de 300 employés.

Le FITPL vise à aider le secteur à accroître sa productivité et sa compétitivité et à se préparer aux changements du marché découlant de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne.

Citations

« Cet investissement va aider deux entreprises solides et prometteuses du Saguenay-Lac-St-Jean à innover et à poursuivre leur croissance. Notre gouvernement tient à travailler de près avec l'industrie pour aider nos transformateurs laitiers à produire des fromages de première qualité tout en créant de bons emplois pour les familles d'ici. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

«Nos entreprises locales constituent l'épine dorsale de nos communautés. Ce soutien les aidera à continuer à fournir des produits reconnus dans tout le pays, tout en les aidant à créer des possibilités de croissance et des emplois chez eux. Par ailleurs, ce financement témoigne de l'importance des produits du terroir pour le gouvernement fédéral. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean offre des produits agroalimentaires de qualité qui gagnent à être connus. »

- Richard Hébert, député du Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« La modernisation de nos équipements est essentielle à notre vision d'avenir puisqu'elle nous permettra assurément d'améliorer notre compétitivité face aux fromages européens et de renforcir notre position sur le marché canadien mais également d'accroître le volume de fabrication de nos fromages vieillis tout en nous donnant la capacité de créer de nouveaux produits à valeur ajoutée. »

- Marc Landry, directeur général de Fromagerie Perron

Faits en bref

L'entreprise Fromagerie Perron inc. a été fondée en 1885 et est située à St-Prime au Lac?Saint?Jean. Elle est connue pour ses cheddars forts et une vaste gamme de fromages faits de lait de vache à 100 %.

au Lac?Saint?Jean. Elle est connue pour ses cheddars forts et une vaste gamme de fromages faits de lait de vache à 100 %. Nutrinor Coopérative est une coopérative agroalimentaire située au Lac-Saint-Jean. Elle fabrique des produits laitiers tels que du lait de consommation, du lait aromatisé, des crèmes, ainsi que des produits agroalimentaires comme de la charcuterie et des aliments préparés.

Le Canada compte plus de 478 transformateurs laitiers qui génèrent 14,3 milliards de dollars en ventes et créent plus de 42 000 emplois.

compte plus de 478 transformateurs laitiers qui génèrent 14,3 milliards de dollars en ventes et créent plus de 42 000 emplois. Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers, d'une valeur de 100 millions de dollars, est conçu pour aider les transformateurs laitiers à moderniser leurs établissements et à améliorer leur productivité et leur compétitivité.

Le secteur laitier du Canada est également appuyé par les 250 millions de dollars qu'offre le Programme d'investissement pour fermes laitières, dont profitent déjà plus de 3 300 producteurs laitiers partout au pays. À cela s'ajoute le financement de 1,75 milliard de dollars sur huit ans mis à la disposition des quelque 11 000 producteurs laitiers du Canada pour la perte de parts de marché découlant de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

