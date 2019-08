Celsius s'associe avec Tether pour permettre à l'USDT d'intégrer son wallet avec le plus haut taux d'intérêt (taux annuel en pourcentage [TAP] de 10,53 %)





Le réseau Celsius (https://celsius.network/), la plateforme de cryptomonnaies leader de son secteur, annonce aujourd'hui un partenariat avec Tether, un stablecoin dont la valeur est liée au dollar américain. L'appli Celsius prend dorénavant en charge le stablecoin ERC20 USDT, permettant aux détenteurs d'USDT d'accumuler des récompenses et de demander des prêts sur un actif bien moins volatil que les autres cryptomonnaies.

Les utilisateurs de Celsius peuvent maintenant demander un prêt émis en USDT, en plus des options existantes en stablecoins et monnaies fiduciaires disponibles via Celsius, à des taux d'intérêt très bas (TAP possible de seulement 4,95 %).

La société offre actuellement des revenus d'intérêts avec un TAP de 8,1 % sur les dépôts en USDT et de 10,53 % lorsqu'ils sont payés en jetons CEL. Dans le même temps, l'utilisation de stablecoins réduit les coûts en capital, permettant à Celsius de proposer des prêts à un taux inférieur.

Celsius a franchi d'importants jalons au cours de l'année écoulée pour favoriser la décentralisation des structures financières traditionnelles :

Plus de 2,2 milliards de dollars de prêts garantis par des cryptomonnaies émis depuis juillet 2018

de prêts garantis par des cryptomonnaies émis depuis juillet 2018 Plus de 350 millions de dollars d'actifs sous gestion en dépôts de clients et garanties à partir des prêts sous gestion

en dépôts de clients et garanties à partir des prêts sous gestion Plus de 3,5 millions de dollars en paiements d'intérêts distribués

« Chez Celsius, nous travaillons à l'adoption massive des cryptomonnaies en payant 10 fois plus que ce que paient les banques sur les dépôts et en accordant des prêts à des taux inégalés par quelque prêteur de cryptomonnaies ou banque que ce soit », a déclaré Alex Mashinsky, PDG du réseau Celsius. « Les stablecoins comme l'USDT permettent aux détenteurs de cryptomonnaies de conserver leurs fonds en cryptomonnaies, permettant des échanges sans friction, tout en évitant les hauts et les bas du marché. Nous continuons de socialiser les profits alors que les autres se contentent de socialiser les pertes. »

À propos de Celsius Network

Le réseau Celsius répond aux besoins financiers des consommateurs d'aujourd'hui dans le monde entier grâce à des revenus d'intérêts démocratisés et à une plateforme de prêt accessible via une application mobile. Fondé sur la conviction que les services financiers ne devraient faire que ce qui est dans l'intérêt de la communauté des déposants, Celsius est une plateforme moderne pour laquelle une adhésion donne accès à des services financiers organisés qui ne sont pas disponibles via les institutions financières traditionnelles. Pour plus d'informations, consultez le site www.celsius.network.

