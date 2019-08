Avis aux médias - La ministre McKenna soutient des initiatives de conservation au Yukon

Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, sera au Yukon afin de soutenir des initiatives de conservation. Activité : Point de presse Date : Le jeudi 22 août...

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, annoncera l'octroi d'un financement à des entreprises canadiennes de technologies propres partout au pays en vue d'assurer le leadership soutenu du...