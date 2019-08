La ministre Bibeau fait une déclaration concernant les compensations pour les producteurs laitiers du Canada

La société Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. (« Placements mondiaux Sun Life » ou « PMSL »), le commanditaire principal de la tournée canadienne du Cirque du Soleil, a invité des membres du Repaire jeunesse de Longueuil au Québec à devenir...

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, annoncera l'octroi d'un financement à des entreprises canadiennes de technologies propres partout au pays en vue d'assurer le leadership soutenu du...