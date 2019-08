Le nouveau centre Mawiomi offrira des services communautaires et des programmes culturels aux Mi'kmaq et à l'ensemble de la communauté autochtone de Charlottetown





CHARLOTTETOWN, le 21 août 2019 /CNW/ - Investir dans des infrastructures sociales où les gens peuvent se réunir et partager des idées et des ressources aide à bâtir des collectivités dynamiques et inclusives où chacun a la possibilité de réussir.

Aujourd'hui, Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Charlottetown, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, chef Junior Gould de la Première Nation Abegweit, et chef Darlene Bernard de la Première Nation de Lennox, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction du centre urbain autochtone de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le projet, dont les travaux ont débuté à l'été 2019, consiste à construire, dans le secteur riverain de Charlottetown, un centre autochtone accessible de trois étages qui servira à de nombreuses fins. On y trouvera un espace consacré aux programmes et à la prestation de services autochtones dans divers domaines, en plus de servir de lieu de rassemblement pour promouvoir la culture mi'kmaq. La nouvelle installation, qui appartient conjointement aux premières nations de Lennox Island et d'Abegweit, abritera également les locaux de l'assemblée du leadership mi'kmaq et comptera parmi ses principaux locataires des premières nations par l'entremise de la Confédération des Mi'kmaq de l'Î.-P.-É. et de l'initiative prévue sur les droits des Mi'kmaq de l'Î.-P.-É.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Des fonds provenant d'autres sources de financement du gouvernement du Canada ont également été approuvés.

Citations

« Le nouveau centre urbain autochtone de l'Î.-P.-É. permettra aux Autochtones de l'Île-du-Prince-Édouard de renforcer leurs liens avec leur culture et de bénéficier de services personnalisés. Ce sera un endroit où les membres de la collectivité pourront apprendre les uns des autres et continuer à bâtir un avenir prometteur. »

Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Charlottetown, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Félicitations aux Mi'kmaq de l'Î.-P.-É. pour la création du centre urbain autochtone de l'Île-du-Prince-Édouard. De tels projets créent des emplois en plus de jouer un rôle essentiel dans le soutien des peuples autochtones, la célébration de divers patrimoines, ainsi que la promotion et la préservation de la culture autochtone. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones

« La communauté autochtone de l'Île-du-Prince-Édouard disposera bientôt d'un endroit qui lui sera réservé. Les peuples autochtones, les insulaires et les visiteurs auront tous l'occasion de se réunir dans cet endroit spécial pour célébrer et en apprendre davantage sur l'histoire des Mi'kmaq, ainsi que sur la culture et les traditions autochtones dynamiques de notre province. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Ce projet représente une formidable occasion pour les Mi'kmaq de faire progresser nos objectifs en matière d'autonomie gouvernementale, de promouvoir la culture mi'kmaq et d'améliorer la prestation de programmes et de services indispensables à toute la population autochtone urbaine. »

Chef Darlene Bernard, Première Nation de Lennox Island, coprésidente de la Confédération des Mi'kmaq de l'Î.-P.-É.

Faits en bref

Un financement de 350 000 $ est alloué au projet dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité d'Emploi et Développement social Canada .

alloué au projet dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité d'Emploi et Développement social . Services aux Autochtones Canada fournit 100 000 $ au projet.

L'Agence de promotion économique du Canada atlantique a déjà annoncé un financement de 750 000 $ pour le projet.

atlantique a déjà annoncé un financement de 750 000 $ pour le projet. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir au Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et du Nord du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et du Nord du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Un montant de 4 milliards de dollars de ce financement sert à financer des projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/pe-eng.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique :

http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 21 août 2019 à 14:48 et diffusé par :