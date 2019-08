Avis aux médias - Entente Canada-Québec pour l'intégration des jeunes sur le marché du travail





GATINEAU, QC, le 21 août 2019 /CNW/ - Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, annonceront des mesures pour aider les jeunes Québécois à acquérir les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour trouver et conserver un bon emploi.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le jeudi 22 août 2019



HEURE : 9 h 30



ENDROIT : Entreprise de formation Dimensions

3025, avenue Tassé

Québec (Québec)

