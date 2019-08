Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones Canada, félicite la Nation crie de Samson à l'occasion de l'ouverture de sa nouvelle station de transfert des déchets





NATION CRIE DE SAMSON, AB, le 21 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à collaborer avec les Premières Nations ainsi qu'avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux afin d'améliorer l'infrastructure essentielle et le bien-être environnemental dans les communautés des Premières Nations.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones Canada, félicite le chef Vernon Saddleback de la Nation crie de Samson pour l'achèvement de la construction de la nouvelle station de transfert des déchets de la communauté.

La station de transfert permettra aux membres de la Nation crie de Samson d'éliminer les déchets en toute sécurité sans parcourir de longues distances. Il s'agit d'une installation très organisée et bien conçue qui permet de séparer les matières rapidement et efficacement. L'installation favorisera également une plus grande durabilité environnementale et contribuera à une communauté plus saine et propre pour les générations à venir.

Le gouvernement du Canada a investi environ 5,36 millions de dollars pour contribuer à l'achèvement du projet.

Citations

« Les Premières Nations se trouvent sur la première ligne en matière de changement climatique et font d'importants investissements dans la durabilité sur le plan environnemental. Nous sommes fiers de les appuyer dans leurs démarches. Je tiens à féliciter le chef Saddleback, le Conseil et les membres de la Nation crie de Samson de leur engagement à améliorer l'infrastructure dans leur collectivité. Cela témoigne du travail acharné et du dévouement de cette nation visée par le Traité no 6 et est un exemple concret de son engagement à améliorer la salubrité de l'environnement pour ses membres. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Les membres de la Nation crie de Samson sont fiers d'assister aujourd'hui à l'inauguration de leur nouvelle station de transfert des déchets solides. Je remercie tous nos membres locaux qui se sont vu offrir des possibilités d'emploi et de formation pendant la phase de construction et nous nous réjouissons à l'idée de devenir une nation durable et respectueuse de l'environnement. »

Vernon J. Saddleback

Chef de la Nation crie de Samson

Faits en bref

La Nation crie de Samson se trouve à environ 100 km au sud d' Edmonton . La communauté est l'une des quatre nations de Maskwacis.

. La communauté est l'une des quatre nations de Maskwacis. En janvier 2016, Services aux Autochtones Canada a présenté sa première Initiative de gestion des déchets solides des Premières Nations, la première fois que des fonds spécifiques ont été consacrés à la gestion des déchets solides des Premières Nations au Canada , ainsi que des perspectives plus holistiques sur la durabilité et la gestion des déchets solides.

, ainsi que des perspectives plus holistiques sur la durabilité et la gestion des déchets solides. Four Nations Welding a fabriqué bon nombre des contenants métalliques utilisés dans les régions rurales de Maskwacis, une entreprise appartenant à 100 % aux Premières Nations et exploitée par elles. Four Nations Welding est située à Maskwacis.

Liens connexes

Restez branchés

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 21 août 2019 à 13:37 et diffusé par :