Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce du financement pour l'industrie des fruits tendres et des raisins frais de l'Ontario





VINELAND STATION, ON, le 21 août 2019 /CNW/ - Chris Bittle, député de St. Catharines, au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera du financement pour faire progresser la recherche dans l'industrie des fruits tendres et des raisins frais.

Événement

Annonce

Date

Le 22 août 2019

Heure

10 h 30 (heure locale)

Lieu

Victoria Avenue Farm

3310, boul. Marina

Vineland Station (Ontario) L0R 2E0

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 21 août 2019 à 13:25 et diffusé par :