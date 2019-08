CBC/Radio-Canada choisit Triton Digital pour soutenir sa stratégie de monétisation des podcasts





Triton Digital®, le leader mondial des technologies et services destinés au secteur des podcasts et des contenus audio numériques, a annoncé aujourd'hui que CBC/Radio-Canada, le diffuseur public national du Canada, a sélectionné Triton pour alimenter sa solution de diffusion d'annonces dans les podcasts avec sa technologie certifiée IAB.

Avec 11,4 millions de téléchargements par mois de ses contenus de podcasts, CBC/Radio-Canada est vraiment considéré comme l'un des principaux éditeurs de podcasts au monde et, en utilisant le Tap Ad Server de Triton, CBC/Radio-Canada offrira dorénavant l'insertion dynamique de publicités et des capacités de ciblage améliorées avec des paramètres comme la localisation, l'appareil, le format et le genre.

De plus, CBC/Radio-Canada tirera profit de Podcast Metrics, la solution de mesure des podcasts de Triton, indépendante de la plateforme, pour obtenir une connaissance plus approfondie de la manière dont ses contenus de podcasts sont consommés, avec la possibilité de visualiser les mesures par fourchette de dates, localisation, appareil, nom de podcast et épisode.

« CBC/Radio-Canada est un leader dans le domaine des podcasts, tant en termes de téléchargements que de qualité des podcasts, et nous sommes enthousiasmés de nous associer avec Triton pour offrir des solutions d'insertion dynamique des publicités et de publicité ciblée à nos clients », a affirmé Heather Gordon, directrice du département Ventes numériques chez CBC & Radio-Canada Media Solutions. « Les annonceurs dans notre répertoire primé de podcasts peuvent compter sur nous pour un environnement sans danger pour les marques qui touchera un public fidèle et engagé. »

« Nous sommes très fiers d'avoir été choisis pour soutenir la stratégie de monétisation des podcasts de CBC/Radio-Canada », a déclaré John Rosso, président du développement des marchés chez Triton Digital. « Nous sommes très fiers d'ouvrir la voie pour la mesure des audiences des podcasts et des contenus audio numériques dans l'industrie mondiale, et voir l'un des plus importants éditeurs de podcasts au monde nous faire confiance en dit long sur notre crédibilité. Nous sommes vraiment enchantés d'être à ses côtés dans son parcours de conquête de nouveaux objectifs et de dépassement de ses attentes en matière de podcasts. »

À propos de Triton Digital

Triton Digital® est le leader mondial des technologies et services destinés au secteur des podcasts et des contenus audio numériques. Actif dans plus de 40 pays, Triton offre des technologies innovantes qui permettent aux radiodiffuseurs, podcasteurs et services de musique en ligne d'accroître leur auditoire, d'augmenter leurs revenus et d'optimiser leurs opérations quotidiennes. En outre, Triton soutient le secteur mondial des contenus audio en ligne grâce à Webcast Metrics®, premier service de mesure audimétrique en ligne. Offrant des niveaux inégalés d'intégrité, d'excellence, de travail d'équipe et de responsabilité, Triton reste déterminé à relier les contenus audio, les auditoires et les annonceurs afin d'alimenter en permanence la croissance de l'industrie en ligne mondiale. Triton Digital est une filiale en propriété exclusive de The E.W. Scripps Company (NASDAQ : SSP). Pour de plus amples renseignements, visitez www.TritonDigital.com.

À propos de CBC/Radio-Canada :

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au Canada. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par des talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout dans le pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et dans huit langues autochtones. Nous proposons également des contenus en espagnol, arabe et chinois, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère du numérique.

