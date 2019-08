Évasion de l'Établissement de Stony Mountain - Unité à sécurité minimale





STONY MOUNTAIN, MB, le 21 août 2019 /CNW/ - Le 21 aout 2019, lors du dénombrement de 7 h 30 dans l'unité à sécurité minimale de l'Établissement de Stony Mountain, le personnel a découvert que le détenu Ringo (Dylan) Carpenter manquait à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le détachement de Stonewall de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et avec le service de police de Winnipeg. Un mandat d'arrestation a été lancé contre lui.

Ringo Carpenter est âgé de 28 ans, mesure 165 cm (5 pi 5 po) et pèse 64 kg (141 lb). Il a le teint moyen, les yeux bruns et les cheveux noirs. Il a un tatouage d'une femme nue au bras droit. Il purge actuellement une peine de 8 ans pour homicide involontaire.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Ringo Carpenter est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver le délinquant le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation du détenu.

SOURCE Service correctionnel Canada

Communiqué envoyé le 21 août 2019 à 12:35 et diffusé par :