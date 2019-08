L'Europe accorde à DefenAge Skincare un brevet principal pour une méthode scientifique qui génère une nouvelle peau jeune





Les cellules dormantes de l'organisme produisent une peau visiblement plus jeune au moment de l'activation de défensines topiques

CARLSBAD, Californie, 21 août 2019 /PRNewswire/ -- Progenitor Biologics®, LLC, le fabricant et distributeur de produits de soins anti-âge révolutionnaires pour la peau fondés sur des données probantes, DefenAge® Skincare, est fier d'annoncer que l'Office européen des brevets a approuvé le brevet principal de DefenAge qui couvre la technologie de base de DefenAge. Le brevet est intitulé « Stem Cell Stimulating Compositions » (compositions pour la stimulation des cellules souches), numéro de brevet : EP 3157504.

Le brevet protège les droits exclusifs de DefenAge pour utiliser le spectre des peptides immunitaires appelés défensines dans les formulations cosmétiques topiques dans une gamme spécifique de concentrations efficaces pour apporter un effet anti-vieillissant à l'échelle globale, plus précisément pour réduire considérablement l'apparence des rides, la taille des pores, les taches brunes et les taches de vieillesse, et les rougeurs ; pour traiter le teint inégal et les imperfections de surface ; pour améliorer la luminosité, la radiance, l'uniformité et la clarté de la peau ; pour normaliser l'hydratation et la peau grasse ; et pour corriger la fermeté de la peau, l'affaissement des contours, les lignes et les irrégularités dans la texture.

« Le mécanisme clé derrière les défensines est l'activation des cellules souches LGR6+ dormantes, relativement jeunes et fraîches qui se trouvent dans tout notre corps. Lorsque les cellules souches LGR6+ sont recrutées par des défensines, elles produisent une nouvelle peau jeune. Notre corps active des cellules souches LGR6+ ''préservées'' au cours de la guérison des plaies ; par conséquent, la peau dans une plaie fermée est toujours plus jeune que la peau autour de la plaie. L'utilisation des défensines topiques sur la peau intacte est une approche vraiment révolutionnaire dans un objectif d'antivieillissement », explique le Dr Gregory Keller, président du conseil consultatif médical de DefenAge.

DefenAge a réalisé 14 études cliniques pour établir l'innocuité et l'efficacité de leurs produits. L'étude clinique la plus complète et la plus large concernant les défensines est un essai clinique multicentrique, à double insu et contrôlé par placebo. L'étude a montré que le programme de soins de la peau reposant sur les défensines améliorait globalement l'apparence et la structure de la peau vieillissante sans irritation, sécheresse ou inflammation, et sans preuve d'augmentation d'un marqueur de stimulation cancérogène. « Les défensines sont un nouveau paradigme dans le secteur des soins de la peau : l'exploitation des propres pouvoirs régénérateurs cachés du corps. Le nouvel épiderme est statistiquement beaucoup plus lumineux, avec moins de rides profondes et superficielles visibles, et réduit considérablement l'apparence des pores. L'étude à double insu a montré de manière concluante une amélioration statistiquement significative de l'apparence globale de la peau par des mesures de biopsie, cliniques et objectives », a commenté la dermatologue Dr Amy Forman Taub, chercheuse principale de l'essai clinique multicentrique à double insu. L'étude est publiée dans le Journal of Drugs in Dermatology (2018;17(4):426-441).

« Avec la délivrance de ce brevet, la technologie propriétaire de DefenAge est devenue pleinement protégée en Europe sous tous les aspects. L'utilisation des défensines à des fins d'antivieillissement est protégée par un brevet nouvellement délivré et le « savoir-faire » protège la concentration spécifique des défensines, la façon de les stabiliser et leur formulation. DefenAge est devenu le détenteur exclusif d'une technologie unique et réellement puissante de rajeunissement de la peau », a déclaré Nikolay Turovets, président-directeur général de DefenAge.

À propos de DefenAge

DefenAge® est une gamme de soin antivieillissement de la peau distribuée aux États-Unis et fondée sur la technologie et les preuves. La distribution internationale, y compris la distribution en Europe, est à l'étude. Le principal ingrédient, Age-Repair Defensins®, fait appel à un mécanisme d'action naturel autonome visant une cible précise pour le rajeunissement de la peau. La technologie est protégée par brevet en Europe, en instance de brevet aux États-Unis et exclusivement disponible chez DefenAge. Les produits DefenAge n'appartiennent pas à la catégorie des facteurs de croissance. Le Clinical Power Trio a fait l'objet d'une étude clinique, le régime de soins de peau essentiels de DefenAge qui élimine les signes visibles du vieillissement et de la fatigue de la peau à l'échelle globale. La performance clinique et l'innocuité de DefenAge s'appuient sur 14 études cliniques. L'efficacité de DefenAge est documentée dans des revues médicales prestigieuses révisées par des pairs et le produit a attiré un grand intérêt de la part des médecins lorsqu'il a été présenté par des médecins universitaires et montré lors de conventions d'esthétique médicale. Les produits DefenAge ne contiennent pas d'ingrédients, de parabènes, de conservateurs libérateurs de formaldéhyde, de sulfates, d'huiles minérales, de colorants, de phtalates ou de bisphénol A d'origine animale ou humaine et ne sont pas testés sur les animaux.

DefenAge® est une marque de Progenitor Biologics. Progenitor Biologics®, LLC est une filiale en propriété exclusive de MediCell Technologies, LLC. Le titulaire du brevet est MediCell Technologies, LLC.

Les produits pour le marché des États-Unis sont disponibles sur www.Defen A ge.com.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.DefenAge.com ou entrez en contact avec la société sur :

Instagram : https://www.instagram.com/defenageskincare/

Facebook : https://www.facebook.com/defenage/

Youtube : https://www.youtube.com/defenage

Twitter : https://twitter.com/defenage

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/defenage-skincare/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/661595/DefenAge_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 août 2019 à 12:09 et diffusé par :