Encourager un meilleur accès aux arts dans le Nord de l'Ontario

Le gouvernement du Canada offre un appui pour l'infrastructure culturelle de Red Lake

RED LAKE, ON, le 21 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la création et la rénovation d'espaces culturels afin de promouvoir un accès élargi au patrimoine et aux arts.

L'honorable Bob Nault, député de Kenora, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 110?850 dollars au centre d'activités de Red Lake. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Ce soutien, fourni par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra de réaliser les plans et devis d'un nouveau centre d'activités dans la municipalité de Red Lake. L'installation multifonctionnelle proposée inclurait un théâtre de 300 places. Elle procurerait à la communauté et à la région environnante un lieu de spectacles et d'activités dont elles ont grandement besoin.

Citations



«?Notre gouvernement sait que les investissements dans les arts et la culture aident à bâtir des collectivités dynamiques et unies. Nous sommes fiers de soutenir le développement du centre d'activités de Red Lake, qui facilitera l'accès des résidants et des visiteurs au patrimoine, à l'histoire et à la culture de Red Lake.?»

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

«?Nous sommes fiers de célébrer l'annonce faite aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une étape importante pour le centre d'activités de Red Lake et pour les résidants de la région. En investissant dans le développement du centre, notre gouvernement contribue à améliorer l'accès aux arts et à la culture dans les régions rurales ou éloignées.?»

-- L'honorable Bob Nault, député de Kenora

«?La municipalité de Red Lake est extrêmement heureuse de recevoir ce soutien financier de la part du gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. En intégrant un espace pour les arts de la scène à même le centre des arts et de la culture de notre région, nous pourrons donner aux résidants et aux visiteurs accès à tout un éventail d'expériences artistiques, culturelles et patrimoniales. La réalisation des plans et devis de cette installation est une étape essentielle, afin d'aller de l'avant avec ce projet emballant.?»

-- M. Fred Mota, maire de la Municipalité de Red Lake

Les faits en bref

Red Lake est une collectivité éloignée qui compte un peu moins de 5?000 habitants. Elle est située à 535 km au nord-ouest de Thunder Bay, en Ontario, et à moins de 100 km de la frontière du Manitoba. L'économie de la région repose sur l'exploitation de l'or et le tourisme, ainsi que l'exploitation forestière à petite échelle. Grâce aux quatre compagnies aériennes opérant à partir de son aéroport, Red Lake sert de plaque tournante du transport aérien pour plusieurs collectivités du Nord accessibles uniquement par avion. La population de la région desservie par la municipalité de Red Lake se chiffre à plus de 12?000 habitants.

La collectivité de Red Lake dispose actuellement de deux diffuseurs des arts de la scène : la Red Lake Wilderness Entertainment Series et la Red Lake Family Entertainment Series. La Red Lake Wilderness Entertainment Series offre une programmation annuelle de 7 à 8 spectacles, qui touchent un public de 1?800 à 2?000 personnes. La Family Series offre une programmation annuelle de 4 spectacles attirant environ 200 spectateurs par représentation.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, y compris les centres de création. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le budget de 2017 prévoyait d'investir 300 millions de dollars sur 10 ans dans le Fonds du Canada pour les espaces culturels, afin de soutenir le perfectionnement des talents canadiens ainsi que l'entrepreneuriat dans les milieux artistiques et culturels. Ces investissements un peu partout au Canada contribuent à créer des emplois, à stimuler l'activité économique, à renforcer les communautés et à célébrer la richesse de la scène culturelle du Canada.

