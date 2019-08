La 5G est arrivée : la PT Expo China 2019 aura lieu du 31 octobre au 3 novembre





BEIJING, 21 août 2019 /CNW/ - L'événement phare des technologies de l'information et de la communication (TIC) en Asie, la PT Expo China 2019 (PTEXPO19), se tiendra du 31 octobre au 3 novembre à Beijing, en Chine, et présentera un vaste éventail de produits utilisant la 5G ainsi que des TIC de nouvelle génération.

L'événement, organisé par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, est réputé pour être l'événement phare de la 5G au pays. Alors que la Chine entre officiellement dans la première année de commercialisation de la 5G, l'industrie se tourne vers l'événement pour présenter des applications pratiques de la 5G dans diverses industries ainsi que les différents scénarios d'utilisation et modèles d'affaires.

Plus de 60 000 participants de tous les secteurs de l'écosystème des TIC sont attendus, ainsi que plus de 400 entreprises et organisations de premier plan qui exposeront ou prendront la parole lors des séances de la conférence, notamment China Telecom, China Mobile, China Unicom, China Tower, CAICT, China Satcom, Potevio, CICT, Nokia, Huawei, ZTE, Ericson, Qualcomm, Intel, Nvida, Deloitte, iFlytek, UNISOC et plus encore.

Une exposition immersive sous le thème « Smarter Tech, Better Life » (une technologie plus intelligente pour mieux vivre) sera mise sur pied pour présenter les pratiques exploitant la 5G dans différents scénarios tels que les vidéos 4K et 8K, les voitures connectées, la santé numérique, l'éducation intelligente, la ville intelligente et de nombreux autres terminaux intelligents. L'exposition thématique vise à créer un meilleur style de vie plus intelligent grâce à des technologies diverses et universelles, bénéfiques pour tous, et non fondées sur la région, les niveaux socioéconomiques ou les milieux.

Le programme de conférences de l'événement appelé « ICT China High Level Forum » (forum de haut niveau sur les TIC en Chine) est connu pour la publication des résultats des essais nationaux sur la 5G menés en Chine au cours des trois dernières années. Cette année, plus d'une dizaine de forums thématiques, sommets et lancements sont prévus autour des innovations des réseaux et des applications TIC de nouvelle génération dans le domaine de la fabrication et de la consommation traditionnelles. Des discussions potentielles entre l'industrie des TIC et les marchés verticaux sont nécessaires pour réaliser le plein potentiel de la 5G, de l'intelligence artificielle, de l'Internet industriel, des mégadonnées, et plus encore.

Les inscriptions pour la PTEXPO19 sont déjà ouvertes. Les participants peuvent s'inscrire sur le site Web de l'événement pour prendre part à ce grand rassemblement sur les TIC : www.ptexpo.com.cn/en/index.

