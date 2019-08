Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté : faire croître la classe moyenne





Le gouvernement du Canada présente une mise à jour sur la mise en oeuvre de la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté

GATINEAU, QC, le 21 août 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent une chance réelle et juste de réussir, peu importe leur lieu de résidence ou leur origine. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a travaillé d'arrache-pied pour sortir les Canadiens de la pauvreté et pour renforcer l'économie au moyen d'investissements records et d'initiatives comme Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté.

Étant donné qu'Une chance pour tous célèbre son premier anniversaire, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a dévoilé aujourd'hui le rapport intitulé Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté - mise à jour, qui souligne les principales réalisations de la dernière année, y compris celle que le gouvernement du Canada a atteint son objectif provisoire de réduire la pauvreté de 20 % d'ici 2020, soit trois ans plus tôt que prévu.

Le rapport décrit des mesures prises récemment par le gouvernement du Canada pour mettre en oeuvre la Stratégie et pour atteindre l'objectif de réduire la pauvreté de moitié d'ici 2030.

Citation

« Tous les Canadiens peuvent être fiers de l'atteinte du plus faible taux de pauvreté de l'histoire du Canada. Grâce à des programmes comme l'Allocation canadienne pour enfants, aux augmentations du Supplément de revenu garanti et au lancement de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement s'est assuré que tous les Canadiens ont une meilleure chance de réussir et que la classe moyenne croisse. »

?·L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Afin d'appuyer le bien-être des enfants et de veiller à ce que la pauvreté soit éliminée dès leur jeune âge, le Conseil consultatif comprend un membre qui assume des responsabilités particulières en ce qui concerne les enjeux relatifs aux enfants et qui veillera à ce que les intérêts des enfants soient pris en considération dans le cadre des activités du Conseil.

Le 18 juillet 2019, Statistique Canada a rendu public le Carrefour des dimensions de la pauvreté et le rapport Le point sur l'examen de la mesure du panier de consommation .

. Le 21 juin 2019, le gouvernement a enchâssé la Loi sur la réduction de la pauvreté dans la législation canadienne, et a ainsi assuré un engagement fédéral à long terme en vue de réduire la pauvreté. En vertu de la Loi , le seuil officiel de la pauvreté au Canada , les objectifs en matière de pauvreté et le Conseil consultatif national sur la pauvreté sont inscrits dans la législature.

dans la législation canadienne, et a ainsi assuré un engagement fédéral à long terme en vue de réduire la pauvreté. En vertu de la , le seuil officiel de la pauvreté au , les objectifs en matière de pauvreté et le Conseil consultatif national sur la pauvreté sont inscrits dans la législature. Les objectifs énoncés dans Une chance pour tous sont harmonisés avec les objectifs de développement durable des Nations Unies pour mettre fin à la pauvreté.

sont harmonisés avec les objectifs de développement durable des Nations Unies pour mettre fin à la pauvreté. Les représentants d'Une chance pour tous se sont engagés à collaborer avec les organisations autochtones nationales et d'autres organismes afin de développer avec eux des indicateurs de la pauvreté et du bien-être du point de vue des Premières Nations, des Inuits et des Métis, dans le but de refléter les multiples dimensions de la pauvreté et du bien-être telles que vécues par les Autochtones.

Produits connexes

Document d'information : Faits saillants du rapport

Liens connexes

Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté

Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté - mise à jour

Conseil consultatif national sur la pauvreté

Le point sur l'examen approfondi de la mesure du panier de consommation

Carrefour des dimensions de la pauvreté

