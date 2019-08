L'assurance de remplacement vient compléter la gamme de produits SécurAuto au Québec





SAINT-LAURENT, QC, le 21 août 2019 /CNW/ - Le Groupe financier LGM est heureux d'annoncer que l'assurance de remplacement est désormais offerte au Québec sous la marque SécurAuto. Le lancement de l'assurance de remplacement vient compléter la gamme de produits SécurAuto au Québec, laquelle comprend des produits de premier ordre comme la Protection contre les bris mécaniques et la Protection de prêt.

Les concessionnaires automobiles du Québec peuvent vendre l'assurance de remplacement SécurAuto sans être tenus d'offrir d'autres produits de protection SécurAuto. Grâce à l'ajout de l'assurance de remplacement, les concessionnaires automobiles et les consommateurs québécois disposent de plus d'options de services financiers à prix compétitifs.

« LGM est très enthousiaste à l'idée d'apporter plus de choix aux concessionnaires automobiles du Québec en offrant un niveau de service de premier plan dans notre secteur », indique Marc-André Lefebvre, vice-président des ventes pour le Québec au Groupe financier LGM. « La gamme de produits SécurAuto reflète notre engagement en matière de fidélisation de la clientèle, d'expérience client et de rentabilité pour les concessionnaires. »

L'assurance de remplacement est souscrite par La Souveraine, Compagnie d'Assurance Générale, qui est membre du groupe de sociétés Co-operators. Elle sera responsable des réclamations pour ce produit.

LGM offre gratuitement aux concessionnaires de la formation en vente et sur les produits, en personne ou en ligne, afin de répondre à leurs besoins. Le réseau national de directeurs et de directrices spécialistes en développement de concessions de LGM a été mis en place pour aider les concessionnaires à améliorer leur indice de satisfaction de la clientèle, à accroître la fidélisation de la clientèle et à optimiser leur rentabilité globale.

Les concessionnaires qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur l'assurance de remplacement ou sur la gamme de produits SécurAuto peuvent communiquer avec leur directeur/directrice spécialiste en développement de concessions ou avec Marc-André Lefebvre, vice-président des ventes pour le Québec, à l'adresse Marc-Andre.Lefebvre@lgm.ca.

À PROPOS DU GROUPE FINANCIER LGM

Depuis 1998, le Groupe financier LGM est un chef de file dans l'industrie automobile canadienne qui fournit des produits financiers, de garantie et d'assurance aux fabricants et aux concessionnaires automobiles du pays. Axé sur l'innovation et le service d'excellence, LGM se concentre sur la maximisation du rendement des concessions en proposant des produits accompagnés d'une formation supérieure offerte au personnel de vente, d'un service de réclamation complet et d'une équipe de soutien aux concessionnaires. Apprenez-en davantage sur le site www.LGM.ca.

