Une alternative aux géants de la télécommunication depuis 10 ans - Bravo Telecom s'implante sur la Rive-Sud de Montréal et ouvre une nouvelle succursale à Longueuil





MONTRÉAL, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - C'est au début septembre que Bravo Telecom, fournisseur de services de télécommunication ouvrira officiellement sa nouvelle succursale, au 964 rue Saint-Laurent Ouest #100, à Longueuil. Après 10 ans d'existence, le temps était venu d'élargir ses horizons et ainsi mieux desservir la clientèle de la Rive-Sud. Se démarquant depuis ses débuts par un service à la clientèle exceptionnel ainsi qu'une réelle implication au sein de sa communauté, Bravo Telecom met de l'avant des forfaits très avantageux visant la clientèle résidentielle autant que commerciale. Mohammed Alami, Directeur général de Bravo Telecom, souligne que « dans un monde de technologie, l'humain fait la différence. C'est pourquoi nous donnons beaucoup d'importance au service de proximité ! »

Une nouvelle promotion pour la rentrée scolaire

Lorsqu'on est étudiant à temps plein et que l'on travaille seulement quelques heures par semaine, il peut devenir difficile de garder le contrôle de ses finances. De ce fait, Bravo Telecom a pensé à ses nouveaux abonnés en leur offrant une promotion spéciale pour la rentrée scolaire. Jusqu'au 30 septembre, Bravo Telecom propose 5% de remise sur le prix public et 15% sur la trousse de départ pour les étudiants, un mois d'essai gratuit de service Internet 60 Mb/s ou 120 Mb/s pour le grand public et l'installation gratuite et location de modem jusqu'à 60 Mb/s gratuits pour tout le monde.

À propos de Bravo Telecom

Fondée à Montréal en 2008, Bravo Telecom est une entreprise de télécommunications qui offre des services Internet, de téléphonie et de télévision. En 2011, alors que le CRTC modifie les règles du jeu avantageant les fournisseurs de service internet indépendants, l'entreprise connaît une croissance fulgurante et fait sa place dans le monde des PME montréalaises. Grâce à ses offres variées et à des prix raisonnables, Bravo Telecom gagne en popularité, ce qui lui a permis en 2015 de diversifier davantage son éventail de services internet par câble en ajoutant la fibre optique jusqu'au quartier (FTTN). L'entreprise de la rue Jean-Talon, qui a commencé avec trois employés, en compte aujourd'hui 40 et plus de 20 000 clients. Elle se donne comme mission d'offrir un meilleur service avec les prix les plus bas sur le marché.

