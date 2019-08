Les prix Stevie® annoncent les lauréats de la 16e édition des International Business Awards® du monde entier





FAIRFAX, Virginie, 21 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des entreprises et dirigeants de haut niveau du monde entier ont été élus lauréats des prix Stevie® d'or, d'argent et de bronze dans le cadre des 16èmes International Business Awards® annuels, le seul programme international de récompenses pour les entreprises.



Surnommées les « Stevies » d'après le mot grec signifiant « couronné », les récompenses seront remises lors d'un gala le samedi 19 octobre à l'hôtel Andaz Vienna am Belvedere à Vienne, en Autriche. Les billets pour l'événement sont maintenant en vente sur le site www.StevieAwards.com/IBA.

Les lauréats des prix Stevie d'or, d'argent et de bronze ont été sélectionnés parmi plus de 4 000 candidatures reçues de la part d'entreprises et de particuliers de 74 pays. Toutes les entreprises du monde peuvent participer aux International Business Awards et peuvent soumettre leurs candidatures dans un large éventail de catégories, telles que gestion, entreprise de l'année, marketing, relations publiques, service à la clientèle, ressources humaines, nouveaux produits, informatique, site Web, etc.

Cette année, plus de 250 cadres à travers le monde ont participé à 12 jurys de sélection des gagnants des Stevies.

LLYC, société de conseil en communications et en affaires publiques basée à Madrid, a remporté 17 Gold Stevie Awards, soit plus que toute autre organisation dans une seule édition des IBA.

Parmi les autres grands gagnants des Stevies d'or figurent MSLGROUP (États-Unis) avec 10 Stevies, IBM (États-Unis) (neuf Stevies), ASDA'A BCW (Émirats arabes unis) (sept Stevies), Ooredoo (Qatar) (six Stevies), Thai Life Insurance Plc. (Thaïlande) (six Stevies), Dan Lok Education (Canada) (cinq Stevies), Jeunesse Global (États-Unis) (cinq Stevies), PT Petrokimia Gresik (Indonésie) (cinq Stevies), The Audacious Agency (Australie) (quatre Stevies), Makers Nutrition (États-Unis) (quatre Stevies), The XD Agency (États-Unis) (quatre Stevies) et Zeep Medical (Australie) (quatre Stevies).

Deutsche Post DHL, dont les candidatures ont été soumises par des affiliés du monde entier, a remporté huit Stevies d'or et un total de 45 Stevies d'or, d'argent et de bronze.

Parmi les autres entreprises ayant remporté au moins huit Stevies, citons Dell Technologies Ltd., dans le monde entier, KocSistem Bilgi et Iletisim Hizm. A.S. (Turquie), PJ Lhuillier, Inc (PJLI) (Philippines), Strategic Public Relations Group (Chine), Switching-Time (Chine), Ulled Asociados C.R.P. S.A. Espagne), Viettel Group (Vietnam), WNS Holdings (P) Ltd. (Indie) et Yapi Kredi Bank (Turquie). Les cinq pays ayant présenté le plus grand nombre de candidatures sont les États-Unis, la Turquie, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les Philippines.

Une liste complète de tous les lauréats des prix Stevie d'or, d'argent et de bronze 2019 par catégorie est disponible à l'adresse www.StevieAwards.com/IBA.

Au cours de la semaine du 19 août, les gagnants des cinq meilleurs prix de la compétition Best of the IBA Awards seront annoncés. Les gagnants seront déterminés par le décompte du nombre total de Stevies d'or, d'argent et de bronze remportés par les entreprises, et recevront des trophées du Grand Stevie Award à Vienne.

Pour obtenir des photos haute résolution du trophée Stevie Award ou du logo International Business Awards, visitez le site http://stevieawards.com/iba/photos-and-logos. D'autres informations et ressources pour la presse sont disponibles à l'adresse http://stevieawards.com/iba/media-inquiries-news-service-list

À propos des Stevie® Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans sept programmes : les Stevie Awards Asie-Pacifique, les Stevie Awards Allemagne, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards pour les femmes dans le monde des affaires, les Stevie Awards pour les grands employeurs et les Stevie Awards pour les ventes et le service client. Les concours Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations émanant d'entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Stevies reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, visitez le site www.StevieAwards.com.

Contact

Daniel Ferguson

Coordinateur du marketing

Daniel@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Une photographie accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f775086-79cd-4a3e-83b9-a87459c91598

Communiqué envoyé le 21 août 2019 à 10:25 et diffusé par :