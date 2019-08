Innodisk lance la première solution SSD hybride pour l'informatique en périphérie et en cloud avec Microsoft Azure Spheretm





Innodisk, le premier fournisseur mondial de stockage industriel, a dévoilé la SSD InnoAGEtm, la première au monde avec l'intégration native de Microsoft Azure Spheretm. Officiellement présentée lors du AIoT Summit organisé par Innodisk lors du Flash Memory Summit 2019 (FMS 2019), l'InnoAGE SSD, qui intègre Microsoft Azure Sphere, permet une gestion multifonctionnelle pour une analyse et une actualisation intelligentes des données, la sécurité et un contrôle distant dans le cloud.

" Notre étroite collaboration avec Microsoft a débouché sur une véritable innovation visant à résoudre les défis très concrets auxquels les entreprises font face aujourd'hui, " a déclaré Randy Chien, président d'Innodisk. " La SSD InnoAGEtm est la première et la seule solution hybride conçue uniquement pour l'architecture AIoT, utilisant l'analyse, la sécurité et la gestion des données via Azure Sphere, pour sécuriser les communications entre tous les appareils IoT et AIoT. C'est une étape importante pour les deux entreprises. "

Microsoft Azure Sphere fournit à la SSD InnoAGE d'Innodisk une couche supplémentaire de sécurité et de surveillance à distance sans aucun administrateur requis. Intégré sur le périphérique, la SSD InnoAGE collectera les données et donnera des commandes pour la gestion multifonctionnelle à travers le cloud, telles que la correction des erreurs, les mises à jour, l'analyse des données, le cryptage AES. Avec ces capacités, la SSD InnoAGE intégrant Microsoft Azure Sphere, est idéalement adaptée pour des applications couvrant différents segments standardisés de l'AIoT, y compris la fabrication, la surveillance, les dispositifs sans pilote, les distributeurs automatiques et l'affichage numérique, entre autres.

La SSD InnoAGE assure une interface facile à utiliser avec une plateforme de gestion de cloud personnalisée. Le micrologiciel conçu par Innodisk reçoit les commandes de Microsoft Azure Sphere qui se connecte aux déploiements de Microsoft Azure Cloud des entreprises. En outre, la SSD InnoAGE peut exécuter des messages de débogage et aider à surveiller les modèles de comportement en lecture/écriture qui optimisent la durée de vie du stockage. Plus important encore, elle peut revenir rapidement aux paramètres par défaut à partir d'un tableau de bord en cloud si le système tombe en panne. Enfin, la SSD InnoAGE est conçue pour la gestion des réseaux en bande et hors bande, permettant de surmonter les difficultés actuelles de récupération lorsque la gestion en bande est insuffisante, en assurant une récupération complète même lorsque le système d'exploitation est en panne ou endommagé.

La SSD InnoAGE utilise les 64 couches originales de Toshiba WT BiCS3 64 couches et P/E 3000 fois pour des applications industrielles, et sera disponible sous deux versions de forme : la SSD 2.5" qui supporte jusqu'à 1 To, et la M.2 2280 qui supporte jusqu'à 512 Go, toutes deux disponibles pour des températures élevées.

