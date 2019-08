AnitaB.org accueille de nouveaux dirigeants pour atteindre son ambitieux objectif d'une équité technologique de 50/50 d'ici 2025





Aujourd'hui, l'organisation mondiale à but non lucratif AnitaB.org a annoncé que, grâce à ses récentes recrues, elle dispose désormais d'une équipe de direction dotée d'un personnel complet qui va travailler sur l'ambitieux objectif d'une équité technologique intersectionnelle de 50/50 d'ici l'horizon 2025. Les trois nouvelles personnes se joignant à l'équipe de direction pour aider la société à réaliser sa mission sont les suivantes : Kety Maria Esquivel en tant que vice-présidente du marketing et des communications ; Robert G. Read en tant que vice-président du développement commercial et de la réussite des partenariats ; et Victoria Hughes en tant que vice-présidente des personnes et de la culture.

Les trois nouvelles recrues rejoignent l'équipe de leadership de la présidente et cheffe de la direction Brenda Darden Wilkerson à un moment où l'organisation féminine technologique à but non lucratif cherche à étendre sa portée mondiale et continue d'améliorer sa liste de programmes AnitaB.org/365 pour aider les femmes et les communautés sous-représentées à accéder à des opportunités de carrière par le biais de la technologie.

Kety Esquivel a été nommée à la tête de l'équipe de marketing mondiale, apportant à ce poste plus de deux décennies d'expérience dans les domaines du marketing et de la communication. Avant AnitaB.org, Mme Esquivel a dirigé les efforts de marketing et de communication pour des agences, des entreprises et des organisations à but non lucratif de premier plan au niveau mondial, ayant occupé plus récemment le poste de vice-présidente exécutive chez Edelman, où elle a dirigé les équipes clients, technologie et tourisme. Robert Read sera en charge des équipes de développement commercial et de partenariats d'AnitaB.org. Il apporte à son nouveau rôle plus de 20 années d'expérience à l'échelle mondiale dans la maximisation des partenariats et l'adoption de solutions technologiques dans les médias et le divertissement. Avant de rejoindre AnitaB.org, M. Read était vice-président directeur chez Universal Pictures à Los Angeles, où il gérait la distribution du contenu cinématographique et télévisuel à travers le monde. Victoria Hughes a rejoint l'organisation pour diriger l'équipe mondiale des ressources humaines (RH). Forte de plus de 20 années d'expérience dans le domaine des RH, Mme Hughes va s'attacher à créer une culture de premier ordre. Auparavant, Mme Hughes a été responsable de la gestion des talents chez Delta Dental en Californie et responsable des solutions talent chez Kaiser Permanente.

« Nous avons besoin des dirigeants les plus ambitieux, les plus inventifs et les plus diversifiés qui soient pour nous propulser vers une équité technologique intersectionnelle mondiale de 50/50 d'ici 2025 », a déclaré Mme Wilkerson. « Les antécédents uniques et l'expérience combinée qu'apportent les onze membres de l'équipe de direction sont remarquables. Il s'agit d'une équipe extrêmement puissante qui non seulement va amener le changement dont AnitaB.org a besoin, mais également aiguiller et inspirer nos partenaires, nos clients et le secteur des technologies de manière holistique pour obtenir des résultats remarquables. »

Les nouvelles recrues rejoignent un groupe de dirigeants novateurs que Brenda Darden Wilkerson a travaillé à réunir depuis son arrivée dans les rangs de la société en 2017. Pionnière elle-même, Brenda a fondé le programme « Computer Science for All » d'origine, qui intègre des cours d'informatique dans les programmes de chaque élève des écoles publiques de Chicago, et qui a servi d'inspiration aux initiatives CS4All de l'administration Obama à l'échelle nationale. L'équipe complète de direction d'AnitaB.org est composée des personnes suivantes :

Dr Jacqueline Bouvier Copeland, cheffe de l'exploitation , une dirigeante primée mondiale de l'impact social, qui a consacré ses 30 années de carrière à la création d'organisations à fort impact qui font avancer les droits humains et l'équité. Anthropologue culturelle et conceptrice urbaine, elle a été reconnue comme une faiseuse d'histoire (HistoryMaker) par le Congrès américain pour ses qualités de leadership, et elle est à l'origine de l'initiative My Brother's Keeper, qui a été adoptée par le président Obama.

, une dirigeante primée mondiale de l'impact social, qui a consacré ses 30 années de carrière à la création d'organisations à fort impact qui font avancer les droits humains et l'équité. Anthropologue culturelle et conceptrice urbaine, elle a été reconnue comme une faiseuse d'histoire (HistoryMaker) par le Congrès américain pour ses qualités de leadership, et elle est à l'origine de l'initiative My Brother's Keeper, qui a été adoptée par le président Obama. Ylonda Davis, vice-présidente des événements mondiaux et de l'expérience client, une experte mondiale de l'événementiel qui a été responsable de la gestion d'événements stratégiques, du marketing client, des relations avec les utilisateurs finaux, du marketing de partenariat et de la gestion des fournisseurs pour diverses entreprises du classement Fortune 200, dont Apple, Intel, Symantec, VMware et Marketo.

une experte mondiale de l'événementiel qui a été responsable de la gestion d'événements stratégiques, du marketing client, des relations avec les utilisateurs finaux, du marketing de partenariat et de la gestion des fournisseurs pour diverses entreprises du classement Fortune 200, dont Apple, Intel, Symantec, VMware et Marketo. Michelle Flatt, vice-présidente des programmes, une responsable forte dont la formation de base est l'éducation, et qui a occupé des postes de professeure d'anglais, de responsable de district et, plus récemment, de directrice d'une école secondaire. Son travail dans l'éducation visait à mettre fin aux injustices qui frappent les communautés raciales.

une responsable forte dont la formation de base est l'éducation, et qui a occupé des postes de professeure d'anglais, de responsable de district et, plus récemment, de directrice d'une école secondaire. Son travail dans l'éducation visait à mettre fin aux injustices qui frappent les communautés raciales. Maggie Inbamuthiah, directrice générale par intérim, Inde, une entrepreneure qui possède une expérience approfondie de la technologie et qui a travaillé dans les départements suivants avant son poste actuel : vision et stratégie produits, implémentation clients, opérations, développement commercial et marketing.

une entrepreneure qui possède une expérience approfondie de la technologie et qui a travaillé dans les départements suivants avant son poste actuel : vision et stratégie produits, implémentation clients, opérations, développement commercial et marketing. Mary Kempski, cheffe de l'information, leader technique chevronnée qui dirige les opérations commerciales, l'infrastructure, l'amélioration des processus et le déploiement des applications chez AnitaB.org depuis plus de trois ans. Elle est également responsable de la vision stratégique ainsi que de l'exécution des systèmes évolutifs et des solutions technologiques.

leader technique chevronnée qui dirige les opérations commerciales, l'infrastructure, l'amélioration des processus et le déploiement des applications chez AnitaB.org depuis plus de trois ans. Elle est également responsable de la vision stratégique ainsi que de l'exécution des systèmes évolutifs et des solutions technologiques. Jo Anne Lee, directrice des finances, une dirigeante expérimentée qui a supervisé les finances des divisions mondiales de diverses unités commerciales et qui apporte à son rôle une compréhension unique des sociétés établies ainsi que de l'environnement souple des startups.

une dirigeante expérimentée qui a supervisé les finances des divisions mondiales de diverses unités commerciales et qui apporte à son rôle une compréhension unique des sociétés établies ainsi que de l'environnement souple des startups. Dr Stephanie Rodriguez, vice-présidente des politiques et de l'engagement , une immunologiste de formation, qui a trouvé son chemin vers les politiques éducatives et la défense des matières STEM après des années de sensibilisation des communautés aux matières STEM, et son travail en qualité d'« AAAS Science & Technology Policy Fellow » au sein de la National Science Foundation.

, une immunologiste de formation, qui a trouvé son chemin vers les politiques éducatives et la défense des matières STEM après des années de sensibilisation des communautés aux matières STEM, et son travail en qualité d'« AAAS Science & Technology Policy Fellow » au sein de la National Science Foundation. DaWana Williamson, responsable de l'innovation, une ingénieure devenue cadre des opérations au sein d'organisations à but non lucratif, et qui a démontré sa capacité à diriger, à innover et à adapter les programmes et services dans des environnements à forte croissance.

L'organisation assurera la tenue de son évènement annuel Grace Hopper Celebration (GHC), le plus grand rassemblement de femmes technologues au monde, à Orlando, en Floride, du 1er au 4 octobre. Cette rencontre attire plus de 25 000 technologues, principalement des femmes, originaires de plus de 50 pays.

À propos d'AnitaB.org

AnitaB.org est une entreprise sociale à but non lucratif engagée à accroître la représentation des technologues femmes dans la force de travail mondiale. AnitaB.org s'engage auprès de dizaines de milliers de femmes et d'organisations de premier plan dans le monde entier pour créer des cultures de lieu de travail diverses et inclusives. Fondée en 1997 par notre éponyme Anita Borg, visionnaire de l'informatique, et par sa cofondatrice et collègue informaticienne, Telle Whitney, notre organisation oeuvre en faveur d'un avenir où les équipes qui créent la technologie reflètent les personnes et les sociétés pour lesquelles elles la construisent.

Suivez AnitaB.org sur Twitter et aimez-nous sur Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 août 2019 à 09:45 et diffusé par :