L'actif net du RREO atteint 200 milliards de dollars au premier semestre de 2019





Depuis le 31 décembre 2018, l'actif net a augmenté de 10,3 G$ pour s'élever à 201,4 G$

TORONTO, le 21 août 2019 /CNW/ - Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») a annoncé aujourd'hui que son actif net s'est établi à 201,4 G$ au 30 juin 2019, soit une hausse de 10,3 G$ depuis le 31 décembre 2018. Le rendement net total de la caisse a été de 6,3 % pour le premier semestre de l'année.

« Nous concentrons nos efforts sur l'obtention de résultats stables qui contribuent à assurer la sécurité financière de nos participants, quelle que soit la situation du marché, a déclaré Ron Mock, président et chef de la direction. Notre approche de portefeuille équilibré génère de solides rendements qui correspondent à nos objectifs à long terme ».

Nos résultats semestriels donnent un aperçu du rendement du régime sur une période de six mois, tandis que les rendements générés par le passé indiquent la viabilité à long terme de notre stratégie de placement. Au 31 décembre 2018, la dernière date à laquelle nous disposions de résultats annuels complets, le régime affichait un taux de rendement net total annualisé de 9,7 % depuis sa création. Également au 31 décembre 2018, le rendement net sur une période de cinq ans et de dix ans s'élevait à 8,0 % et à 10,1 %, respectivement.

« Au cours du premier semestre de l'année, nous avons obtenu un rendement positif dans toutes les catégories d'actif de notre portefeuille, principalement attribuables aux titres à revenu fixe, a déclaré Ziad Hindo, chef des placements. Au cours des dernières années, nous avons modifié graduellement la répartition de l'actif pour adopter une approche plus équilibrée sur le plan du risque et dans le cadre de cette transition, nous avons augmenté notre allocation dans la catégorie d'actifs à revenu fixe ».

La nature des activités du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario nécessite une planification en vue de l'avenir. Nous adoptons une perspective à long terme en ce qui concerne la façon dont nous investissons, nos choix de placements et l'intégration de pratiques d'investissement responsable dans nos décisions. Il est essentiel que nos plans aient une orientation plus internationale en ce qui concerne les placements que nous effectuons et les employés que nous embauchons.

« Au cours du premier semestre de l'année, nous avons démontré notre objectif d'étendre notre portée à l'échelle internationale en annonçant l'arrivée de notre prochain chef de la direction, Jo Taylor, qui possède 35 années d'expérience des placements aux quatre coins du monde, et le lancement de notre plateforme d'innovation, un outil international qui permettra d'effectuer des investissements en actions de croissance et en capital de risque de stade avancé dans les technologies de rupture, a ajouté Ron Mock. Nous sommes également très fiers des progrès continus que nous avons accomplis pour attirer les meilleurs employés et mettre en oeuvre des technologies pour améliorer notre prise de décision et notre modèle de service ».

Composition détaillée de l'actif



En date du 30 juin 2019 En date du 31 décembre 2018

Placements

nets réels à

la juste

valeur (M$)

Composition

de l'actif

% Placements

nets réels à la

juste valeur

(M$)

Composition

de l'actif

% Actions



















Cotées en bourse

$ 33 498



17%

$ 31 602



17% Hors bourse

34 302



17

33 354



18



67 800



34

64 956



35





















Titres à revenu fixe



















Obligations

71 936



36

58 243



31 Titres à taux réels

20 885



11

19 473



10



92 821



47

77 716



41





















Placements sensibles à l'inflation



















Marchandises

14 303



7

10 612



6 Ressources naturelles

8 138



4

8 117



4 Protection contre l'inflation

9 025



5

8 709



5



31 466



16

27 438



15





















Actifs réels



















Biens immobiliers

27 228



14

27 444



15 Infrastructures

17 141



9

17 801



9 Titres à taux réels

--



--

4 332



2



44 369



23

49 577



26





















Titres de créance

16 242



8

15 232



8 Stratégies de rendement absolu

14 623



7

12 547



7 Superposition

569



--

(375)



-- Titres du marché monétaire

(69 423)



(35)

(59 509)



(32) Placements, montant net1

$ 198 467



100%

$ 187 582



100%





1 Les placements nets, qui s'entendent des placements moins le passif lié aux placements figurant dans les états consolidés intermédiaires résumés de la situation financière au 30 juin 2019, sont inférieurs de 2 895 millions de dollars à l'actif net, qui comprend tous les autres actifs et passifs.

En monnaie locale, le rendement total de la caisse s'est établi à 7,8 %. Le régime investit dans 35 monnaies mondiales et dans plus de 50 pays, mais déclare son actif et son passif en dollars canadiens. Au cours du premier semestre de 2019, le rendement lié à l'effet de change a été négatif de 1,3 % pour l'ensemble de la caisse, générant une perte de 2,5 G$, principalement attribuable à l'appréciation du dollar canadien par rapport à diverses monnaies mondiales comme le dollar américain, l'euro et la livre sterling.

À propos du RREO

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Avec un actif net de 201,4 G$ au 30 juin 2019, il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un rendement net total annualisé de 9,7 % depuis sa création en 1990 (sauf mention contraire, tous les chiffres sont en date du 31 décembre 2018). Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau régional d'Asie-Pacifique est situé à Hong Kong et son bureau régional d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique est à Londres. Le régime de retraite à prestations définies, qui est entièrement capitalisé, investit et administre les rentes des 327 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr ou suivez-nous sur Twitter (@OtppInfo).

