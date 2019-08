Fermetures dans le secteur des échangeurs Turcot et Saint-Pierre durant la fin de semaine du 23 août 2019





MONTRÉAL, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des fermetures importantes seront mises en place dans le secteur des échangeurs Turcot et Saint-Pierre durant la fin de semaine du 23 août afin de poursuivre la construction des nouvelles infrastructures.

Fermetures durant la fin de semaine du 23 août - de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de la route 136 (A-720) / autoroute 20 en direction ouest entre la sortie n° 5 - Boul. R.-Bourassa / Pont S.- De Champlain / Pont Victoria et l'échangeur Saint-Pierre

et l'échangeur Fermeture de la bretelle menant de la route 136 (A-720) en direction ouest à l'autoroute 15 en direction nord



Fermeture des entrées de la route 136 (A-720) en direction ouest en provenance de la rue Saint-Antoine Est et de l'avenue Hôtel-de-Ville



Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 15 en direction nord à l'autoroute 20 en direction ouest



Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 15 en direction sud à l'autoroute 20 en direction ouest



Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction ouest à la route 138 en direction ouest (en direction du pont Honoré- Mercier )

) Fermeture de l'autoroute 20 / route 136 (A-720) en direction est entre l'échangeur Turcot et l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame Ouest

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 15 en direction sud à la route 136 (A-720) en direction est

Réseau local - de vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture de la rue Angers entre l'avenue de l'Église et la rue Cabot

Le Ministère recommande aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible. Rappelons que plusieurs mesures favorisant le transport collectif ont été mises en place depuis 2011 dans l'objectif de réduire les répercussions sur la circulation des travaux du projet Turcot.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements, consultez le site de Mobilité Montréal.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être reportés.

Pour plus de détails sur le projet Turcot et ses chantiers, consultez la section Travaux en cours du site Web Turcot, suivez-nous sur Twitter ou abonnez-vous au bulletin d'information mensuel.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de Montréal.

Accédez à la section Médias du site Web Turcot pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 21 août 2019 à 08:48 et diffusé par :