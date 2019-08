Avis aux médias - Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, procéderont à une importante annonce en matière de protection de milieux humides

La nature est un élément important de l'identité culturelle du Canada et elle est vitale pour notre santé et notre prospérité....

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre du gouvernement de la Colombie-Britannique des Forêts, des Terres et des Ressources naturelles, et du Développement rural,...