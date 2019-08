Vidéotron s'inquiète de la décision du CRTC d'imposer une réduction historique des tarifs internet pour les revendeurs





MONTRÉAL, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la décision du CRTC concernant les tarifs internet pour les revendeurs, Vidéotron appelle à la prudence et s'inquiète des conséquences potentielles sur l'économie.

« Il est démontré qu'une économie numérique forte, appuyée sur des réseaux performants, favorise le développement économique de nos communautés et nous sommes inquiets des conséquences qu'un retard dans les investissements pourrait causer à long terme au pays » a tenu à souligner Jean-François Pruneau, Président et chef de la direction de Vidéotron.

Vidéotron estime qu'il y aura des répercussions financières rétroactives de l'ordre de 50 millions. L'entreprise prendra le temps d'évaluer l'ensemble des options qui s'offrent à elle.

Vidéotron ( www.videotron.com ), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile.

