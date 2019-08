/R E P R I S E -- Avis aux médias : Cérémonie d'ouverture du campus de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique/





CAMBRIDGE BAY, NU, le 20 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à la cérémonie d'ouverture officielle de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SCREA) en compagnie d'Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Jeannie Ehaloak, membre du Conseil exécutif du Nunavut et membre de l'Assemblée législative pour Cambridge Bay; Pamela Gross, mairesse de Cambridge Bay; et David J. Scott, président et directeur général de Savoir polaire Canada.

Date : Le mercredi 21 août 2019



Heure : 15 h (HAR)



D'autres activités sont prévues en marge de la cérémonie d'ouverture. Pour plus de détails, veuillez consulter :

https://www.canada.ca/fr/savoir-polaire/ceremonie-douverture-du-campus-screa/ouverture-officielle-du-campus-de-la-screa.html



Lieu : Bâtiment de recherche principal

Campus de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SCREA)

1, chemin Uvajuq; C.P. 2150

Cambridge Bay (Nunavut)

X0B 0C0

