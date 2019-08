Rogers lance la Télé Élan bilingue au Nouveau-Brunswick





Pour la première fois, la télécommande vocale permet de trouver du contenu en parlant acadien

Profitez d'une expérience qui intègre le meilleur du divertissement, comme Netflix et YouTube, grâce à une technologie de reconnaissance vocale évoluée

MONCTON, Nouveau-Brunswick, 21 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers annonce que la Télé Élan MC , son service de télévision IP, est maintenant offerte au Nouveau-Brunswick. Ce service télé novateur intègre le meilleur contenu sur le marché et révolutionne l'expérience de divertissement.

Originalement offerte exclusivement en anglais au Canada, la Télé Élan est maintenant disponible dans nos deux langues officielles. Les clients peuvent également chercher leur contenu préféré et naviguer sur la plateforme en français et en anglais à l'aide de leur voix. Spécialement conçue pour les clients du Nouveau-Brunswick, la technologie de reconnaissance vocale a été perfectionnée avec l'aide des employés de la province et elle détecte tant l'accent acadien du nord que du sud. Plus de 500 employés du Nouveau-Brunswick nous ont aidés à tester et à parfaire la Télé Élan, y compris l'expérience client.

« Nous sommes heureux d'offrir la Télé Élan à nos clients du Nouveau-Brunswick dans la langue de leur choix », explique Eric Bruno, premier vice-président, 5G, Contenu et produits de la Maison connectée. « Ce n'est qu'une des façons dont nous changeons l'expérience télé. La Télé Élan intègre harmonieusement des milliers de choix en direct et sur demande, ce qui permet aux clients de facilement chercher, choisir et écouter leur divertissement préféré sur Internet de manière intuitive et amusante. »

Prise en charge par la plateforme Élan MC Internet de Rogers, la Télé Élan permet aux clients de facilement trouver leurs émissions et films préférés sans avoir à parcourir un guide ni à passer d'une application à une autre. La Recherche tout-en-un rassemble en une seule liste de résultats le contenu diffusé à la télé et sur demande, les enregistrements et Netflix, puis indique où et comment le regarder.

La télécommande vocale, dotée d'une technologie de reconnaissance vocale évoluée, permet aux clients de trouver plus rapidement ce qu'ils cherchent. Dites le titre d'une émission, le nom d'un acteur ou d'une actrice et le tour est joué. Elle vous permet également de changer de chaîne (ex. : « regarder Sportsnet »), d'utiliser les commandes de navigation (ex. : « avancer de 2 minutes ») ou d'obtenir des suggestions.

Voici d'autres fonctionnalités pour toute la famille :

Appli sports : Section sports personnalisée où vous pouvez sélectionner vos équipes et ligues préférées, enregistrer des matchs sans rater les prolongations et regarder des matchs tout en suivant les résultats d'autres parties simultanément.

Section sports personnalisée où vous pouvez sélectionner vos équipes et ligues préférées, enregistrer des matchs sans rater les prolongations et regarder des matchs tout en suivant les résultats d'autres parties simultanément. Coin des enfants : Espace interactif conçu pour les enfants proposant des émissions appropriées et dont la sortie peut être protégée par un NIP au moyen de contrôles parentaux pour vous assurer la tranquillité d'esprit.

Espace interactif conçu pour les enfants proposant des émissions appropriées et dont la sortie peut être protégée par un NIP au moyen de contrôles parentaux pour vous assurer la tranquillité d'esprit. Appli Télé Élan : Écoutez la télé en direct et sur demande ainsi que des enregistrements de l'EVP en nuage sur n'importe quel appareil, où que vous soyez. Avec Téléchargez et partez, les émissions enregistrées peuvent être regardées hors ligne, que ce soit pour divertir les enfants le long de la route vers le parc national Fundy ou lorsque vous attendez la fin de l'entraînement de hockey dans les gradins.

Les offres groupées Télé Élan (Télé Élan, Élan Internet et Téléphonie résidentielle Élan MC ) sont maintenant offertes avec plus de choix et de flexibilité. Consultez rogers.com pour en savoir plus.

