/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le gouvernement du Canada annonce des investissements destinés à soutenir le tourisme en Montérégie/

SAINT-JUDE, QC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, annoncera l'octroi de fonds à l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) destinés à renforcer le secteur du tourisme en Montérégie et à stimuler la croissance économique et la création de bons emplois pour les familles de la classe moyenne.

Date :

Le 21 août 2019

Heure :

16 h

Lieu :

Pavillon d'accueil

Chouette à voir!

875, rang Salvail Sud

Saint-Jude (Québec)

J0H 1P1



