Lussier Dale Parizeau est heureuse d'annoncer la nomination de son nouveau président et chef de l'exploitation





SOREL-TRACY, QC, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Monsieur André Lussier, président du conseil d'administration de Lussier Dale Parizeau est heureux d'annoncer la nomination de monsieur Michel Laurin à titre de président et chef de l'exploitation de l'entreprise. M. Laurin entrera en fonction le 9 septembre 2019.

« Nous accueillons chaleureusement Michel Laurin dans ses nouvelles fonctions. Cette nomination est motivée par la vaste expérience, le parcours hors pair et le leadership de Michel Laurin, un bâtisseur de grande qualité qui partage les mêmes valeurs d'excellence, de rigueur, de travail d'équipe, d'intégrité et de professionnalisme que la culture d'entreprise de Lussier Dale Parizeau », affirme André Lussier.

M. Laurin détient une importante feuille de route. Il a oeuvré au cours des 17 dernières années au sein de l'Industrielle Alliance (iA) en tant que président et chef de l'exploitation d'iA assurance auto et habitation, et également, plus récemment, il cumulait le poste de vice-président principal, exploitation nationale, des services aux concessionnaires. Depuis près de 35 ans, M. Laurin a occupé des postes de direction et a servi des sociétés d'envergure oeuvrant dans les secteurs de l'assurance et des services financiers. Il possède également une expertise des groupes et associations de professionnels. Il est diplômé de l'Université Laval en actuariat et il est Fellow de l'institut canadien des actuaires et de la Casualty Actuarial Society. Membre actif de l'industrie, M. Laurin a entre autres siégé à la Corporation des assureurs directs de dommages du Québec et au Groupement des assureurs automobiles à titre de membre et de président.

« Je suis ravi d'avoir la chance de diriger une entreprise de cette envergure. Lussier Dale Parizeau joue un rôle important comme cabinet d'assurance et de services financiers au Québec de par sa présence à travers la province, l'ampleur de sa clientèle et l'éventail diversifié de ses produits et services. Je me réjouis à la perspective d'apporter ma contribution à des approches innovatrices et d'avoir un rôle rassembleur et mobilisant avec les équipes », a déclaré avec enthousiasme Michel Laurin.

« Nous avons très hâte de travailler avec Michel qui contribuera à réaliser la vision et la mission de Lussier Dale Parizeau. Ce leader stratégique, créatif et hautement performant, dont le profond souci des personnes, l'exceptionnelle capacité d'exécution et la grande compréhension des enjeux de l'industrie sont reconnus, concourra à l'excellence de nos services et bonifiera notre expérience client. Toute l'équipe de Lussier Dale Parizeau souhaite la bienvenue à Michel » assure André Lussier.

À propos de Lussier Dale Parizeau

Lussier Dale Parizeau est le plus important cabinet d'assurance au Québec. Elle élabore des solutions de protection pour les individus, les entreprises ainsi que les groupes et associations de professionnels en assurances collectives, en régimes de retraite, en ressources humaines, en santé et sécurité au travail, en équité salariale et dans toutes les sphères de l'assurance de dommages.

À propos de Lussier Dale Parizeau : LussierDaleParizeau.ca

