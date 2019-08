/R E P R I S E -- Avis aux médias : annonce en matière d'infrastructure à Charlottetown/





CHARLOTTETOWN, le 20 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure, au sujet d'investissements dans des infrastructures communautaires et sociales, en présence de Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Charlottetown, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et de l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard.

Date : Mercredi 21 août 2019



Heure : 14 h 30 (HAA)



Lieu : Édifice Dominion 97, rue Queen Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

