Les Producteurs d'oeufs du Canada lancent une nouvelle plateforme de marketing : « Des oeufs, n'importe quand »





OTTAWA, le 21 août 2019 /CNW/ - Les Producteurs d'oeufs du Canada sont heureux d'annoncer le lancement de la nouvelle plateforme de marketing « Des oeufs, n'importe quand ». Des publicités drôles et audacieuses montrent aux Canadiennes et aux Canadiens que « c'est pas bizarre » de manger des oeufs pour le dîner et le souper. La campagne met l'accent sur le fait que les oeufs sont un excellent choix de repas, en tout temps. Elle présente des publicités à la télévision, en ligne et sur les médias sociaux ainsi que des publicités numériques extérieures qui recourent à une stratégie axée sur les heures d'écoute pour présenter différentes idées de repas tout au long de la journée.

« Nous voulons redéfinir la façon dont les Canadiennes et les Canadiens voient les oeufs », indique Judi Bundrock, directrice en chef du marketing et des communications des Producteurs d'oeufs du Canada. « Les oeufs sont depuis longtemps préférés au déjeuner. Cette campagne vise à amener la population canadienne à se demander pourquoi l'on ne pourrait pas manger des oeufs à n'importe quel moment de la journée. Comme les consommateurs canadiens recherchent de plus en plus des sources de protéines saines et complètes, la nouvelle campagne les invite à consommer des oeufs à d'autres moments, comme au dîner et au souper. »

À l'heure actuelle, les Producteurs d'oeufs du Canada transforment les perceptions, qui sont que les oeufs se mangent uniquement au déjeuner, et bousculent la façon dont les Canadiennes et les Canadiens les mangent. Les publicités créées par Cossette sont humoristiques et présentent des situations bizarres qui sont juxtaposées à la consommation d'oeufs en dehors du déjeuner. La comparaison permet de remettre en question les traditionnelles habitudes de repas et d'insister sur le fait que les oeufs peuvent être le principal élément d'un plat, et ce, n'importe quand pendant la journée, peu importe le jour de la semaine.

C'est la première fois depuis longtemps que l'organisation adopte une approche aussi active pour promouvoir la consommation d'oeufs à n'importe quel repas. Qu'il s'agisse d'une tartine aux oeufs et aux champignons pour le dîner ou d'un plat de chakchouka pour le souper, les Producteurs d'oeufs du Canada offrent une foule d'idées de recettes faciles et rapides à préparer pour votre prochain repas. La campagne met en vedette la marque connue J'craque pour toi mon coco® et rejoindra les Canadiennes et les Canadiens de partout au pays à compter de ce mois-ci.

Visitez lesoeufs.ca pour trouver plus de recettes à base d'oeufs, des tutoriels pratiques et des sources d'inspiration.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

SOURCE Producteurs d'oeufs du Canada

Communiqué envoyé le 21 août 2019 à 05:59 et diffusé par :