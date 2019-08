Shift Technology rejoint PartnerConnect, le programme d'alliance de Guidewire





Shift Technology, fournisseur de solutions SaaS s'appuyant sur l'IA pour le marché mondial de l'assurance et Guidewire Software, Inc (NYSE: GWRE), fournisseur de la plate-forme de référence pour les assureurs IARD, annoncent aujourd'hui que Shift rejoint Guidewire PartnerConnecttm en tant que partenaire Solution.

Afin d'adresser la problématique croissante de la fraude à l'assurance, Shift a développé Force, une solution de détection de la fraude fondée sur l'IA pour détecter les déclarations de sinistres potentiellement frauduleuses. Shift prévoit d'utiliser la plate-forme de développement Guidewire DevConnecttm afin de créer un module complémentaire pour Guidewire ClaimCenter. Ainsi, les assureurs qui utilisent ClaimCenter pourront télécharger ce module complémentaire "plug-and-play" depuis la Guidewire Marketplace pour intégrer Force facilement à leur processus de traitement des sinistres.

"Les assureurs sont déterminés à fournir une expérience client exceptionnelle et s'appuient sur des solutions métier telles que ClaimCenter pour traiter de manière efficace la gestion des sinistres," déclare Jeremy Jawish, le CEO et co-fondateur de Shift Technology. "Notre objectif est d'accompagner les assureurs dans leur mission et de les aider à fournir une expérience client différenciante. En rejoignant l'écosystème de Guidewire et en lançant un module complémentaire ?Ready for Guidewire' basé sur DevConnect, nous montrons à nos client communs que nous comprenons combien il est important que la détection de la fraude fasse partie intégrante du processus de traitement des sinistres. Cela est primordial, tant pour assureurs que pour leurs clients. Nous nous réjouissons de devenir un partenaire Solution Guidewire Partnerconnecttm et anticipons une belle réussite de ce partenariat."

"Le domaine de l'Insurtech a connu un niveau d'activité sans précédent au cours des dernières années. Guidewire investit de manière significative pour permettre aux assureurs de créer de la valeur en tirant profit des avancées dans ce domaine," explique Neil Betteridge, VP Strategy, Guidewire Software. "La participation de Shift dans PartnerConnect et leur future contribution à la Guidewire Marketplace vont donner à nos clients assureurs la confiance supplémentaire sur leur capacité à rendre opérationnelle leur détection de fraude et à l'intégrer simplement et efficacement à leur processus de gestion de sinistres."

À propos de Shift Technology

Shift Technology fournit les seules solutions d'automatisation de demandes de détection de fraude et d'automatisation des revendications AI-native conçues spécifiquement pour le secteur mondial des assurances. Nos solutions SaaS identifient les fraudes individuelles et de réseau deux fois plus précisément que les offres concurrentes. Elles fournissent des conseils contextuels pour aider les assureurs à répondre aux demandes de sinistres plus rapidement et avec plus de précision. Shift a été désigné par le magazine CB Insights comme faisant partie du Top 100 mondial de l'IA 2018.

www.shift-technology.com.

À propos de Guidewire PartnerConnect et Ready for Guidewire

Guidewire PartnerConnecttm est un réseau mondial de sociétés fournissant des services de conseil et des solutions visant à améliorer, étendre et compléter les fonctionnalités offertes par les produits Guidewire. Notre communauté mondiale contribue au succès de nos clients mutuels dans le secteur de l'assurance IARD en proposant des implémentations des logiciels de Guidewire, des solutions et technologies à valeur ajoutée et en apportant son expertise sur les meilleures pratiques dans le secteur de l'assurance.

Guidewire DevConnecttm est une plate-forme de développement qui permet aux partenaires Solution de Guidewire PartnerConnecttm de créer des modules complémentaires et innovants pouvant être intégrés avec les produits de la Guidewire InsurancePlatformtm. Les modules complémentaires de DevConnect offrent une intégration « plug-and-play », des mises à jour garanties et un support amélioré, permettant ainsi de se concentrer sur l'innovation et la croissance des activités. Grâce à un ensemble complet d'API, de kits de développement logiciel et d'outils associés, DevConnect offre tout ce dont la communauté indépendante de développeurs du secteur de l'assurance IARD a besoin pour concevoir et créer rapidement des modules complémentaires riches en fonctionnalités pour les publier ensuite sur la Guidewire Marketplace.

Le programme Guidewire PartnerConnect fonctionne uniquement sur invitation. Pour plus de renseignements concernant Guidewire PartnerConnect, rendez-vous sur www.guidewire.com/partners/.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit aux assureurs IARD la plateforme métier Assurance sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour s'adapter et réussir dans une période d'accélération du changement. Nous mettons à disposition les logiciels, les services et l'écosystème de partenaires nécessaires à nos clients pour permettre de gérer, de différencier et de faire prospérer leur activité. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 40 pays. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site www.guidewire.com/fr. Suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

