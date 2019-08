Le cabinet Meysan retenu pour le prix Kuwait Law Firm of the Year





KUWAIT CITY, 21 août 2019 /PRNewswire/ -- Le cabinet d'avocats Meysan Partners a été choisi pour faire partie des six finalistes pour le prix IFLR National Law Firm of the Year for Kuwait. IFLR (la revue de droit financier international) est une publication européenne de premier plan qui se concentre sur les marchés financiers. Ces prix annuels récompensent des travaux innovants et efficaces sur les marchés des capitaux et dans le secteur de la finance.

Il ne s'agit pas de la première récompense reçue par Meysan d'IFLR. En 2018, Meysan a fait partie des trente-et-un cabinets d'avocats dans le monde entier à avoir été nommés dans IFLR 1000's Firms to Watch, une liste exclusive des meilleurs cabinets d'avocats en droit financier qui font la une pour leur conquête de nouveaux marchés, leur expansion, leur part de marché accrue et leur innovation. Meysan a été le seul cabinet d'avocats choisi dans le monde arabe. IFLR a identifié le cabinet en tant que leader du marché de la finance islamique et des fusions et acquisitions. En remettant le prix, IFLR a déclaré : « Tous les cabinets qui ont été sélectionnés pour Firms to Watch partagent l'ambition et une stratégie de développement qui s'est avérée efficace sur le court terme et de bon augure pour le futur proche ».

L'associé principal de Meysan, Bader El-Jeaan, a également été nommé Associé directeur régional de l'année 2018 pour le Moyen-Orient. Le prix a été remis à l'associé directeur d'un cabinet d'avocats qui se démarque comme ayant eu un impact significatif sur le paysage juridique dans la région grâce à son approche innovante, le distinguant ainsi de ses pairs. En prenant sa décision, IFLR a pris en compte des opérations innovantes que l'associé a menées ou supervisées et a récompensé des initiatives qui développent et influencent la pratique du droit dans la région. Malgré la concurrence des associés directeurs de nombreux cabinets d'avocats internationaux plus importants, c'était la première fois que le prix était décerné à l'associé directeur d'un cabinet d'avocats situé au Koweït.

En remettant son prix, IFLR a loué les réalisations de Meysan, en déclarant : « Le cabinet d'avocats a été The Rising Star Law Firm of the Year en 2015 et s'est depuis hissé au sommet du marché koweïtien. Les nouveaux cabinets d'avocats font rarement ce genre de sensation sur les marchés du Moyen-Orient, et Meysan est un exemple de ce qui est possible. »

L'associé directeur de Meysan, Bader El-Jeaan, a déclaré : « Cette année a été fantastique pour Meysan avec la reconnaissance par l'industrie du succès de notre stratégie de croissance et de notre engagement envers l'innovation dans le service à la clientèle. Le fait d'être distingué par IFLR parmi si peu de cabinets démontre la qualité de nos collaborateurs, et cette reconnaissance reflète le travail acharné accompli par l'ensemble de nos avocats. »

