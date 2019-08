La citoyenneté par l'investissement caribéenne figure de nouveau en tête du rapport CBI Index en 2019, comme le montre la publication du FT





LONDRES, 21 août 2019 /PRNewswire/ -- Le magazine Professional Wealth Management (PWM) du Financial Times a publié la toute dernière édition du CBI Index. Ce rapport exclusif fête son troisième anniversaire et classe tous les programmes de citoyenneté par l'investissement (CBI) actifs du monde entier par rapport aux sept piliers considérés comme les plus importants pour les investisseurs à la recherche d'une seconde citoyenneté.

Au total, 13 pays ont été examinés dans l'étude de cette année, menée par le chercheur indépendant James McKay, à savoir : Antigua-et-Barbuda, l'Autriche, la Bulgarie, le Cambodge, Chypre, la Dominique, la Grenade, la Jordanie, Malte, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, la Turquie et le Vanuatu. Globalement, les tendances centrales du secteur en termes de transparence, d'expérience et d'amélioration de la sécurité ont vu les nations caribéennes transposer leur succès des années précédentes vers l'année 2019, surpassant leurs pairs dans cinq piliers sur sept.

La Dominique a émergé une fois de plus comme le pays possédant le meilleur programme de citoyenneté par l'investissement au monde, associant une diligence raisonnable étendue à de l'efficacité, de la vitesse, de l'accessibilité et de la fiabilité. Saint-Christophe-et-Niévès a maintenu sa trajectoire ascendante concernant une offre d'exemption de visa et de visa à l'arrivée, et a démontré son engagement envers une diligence raisonnable améliorée. La Grenade a aussi mis davantage l'accent sur la diligence raisonnable du programme mais a surtout bénéficié des délais améliorés relatifs à sa citoyenneté. Sainte-Lucie a surpassé Antigua-et-Barbuda pour la première fois, l'île méridionale améliorant ses scores en liberté de mouvement, délais de citoyenneté et diligence raisonnable.

La demande de citoyenneté caribéenne continue de se développer, alors que les besoins des particuliers fortunés évoluent. « Beaucoup de Moyen-Orientaux ne veulent pas venir aux États-Unis, tout comme les Européens ne veulent plus venir au Royaume-Uni à cause du Brexit », selon le PDG d'une banque privée mondiale de grande importance. Certains critiques sous-entendent que les candidats à la CBI sont majoritairement des individus en migration pour échapper à la rigueur des contrôles de capitaux dans leur pays, mais le banquier privé explique que la plupart des clients de juridictions politiquement volatiles comme celles du Moyen-Orient et d'Afrique voient la CBI comme un plan C ou D en cas d'« escalade de l'insécurité ou de guerre pure et simple ».

Yuri Bender, rédacteur de PWM, affirme que « les individus riches et leurs familles recherchent une seconde citoyenneté pour diverses raisons, tandis que les avantages pour les nations proposant des programmes de CBI peuvent être considérables. » En effet, de la perspective du pays hôte, la transparence et la traçabilité des fonds liés à la CBI se sont retrouvées au centre de l'attention cette année. Le CBI Index 2019 indique que les pays ayant démontré dans quelle mesure les citoyens natifs bénéficient des recettes de la CBI inspiraient davantage de confiance et d'attrait pour les investisseurs.

En 2019, le CBI Index a aussi fourni une plateforme visant à permettre aux experts fiscaux et juridiques de débattre de la distinction entre la citoyenneté et le devoir fiscal. Les spécialistes d'Ernst & Young, Smith & Williamson et Balraj Bhatia, Conseiller de la Reine, ont convenu à l'unanimité du fait que la citoyenneté et la résidence confèrent différents ensembles de droits et d'obligations aux individus. Kieron Sharp, PDG de FACT Due Diligence, détaille pourquoi « une diligence raisonnable approfondie est la pierre angulaire du secteur de la citoyenneté par l'investissement », au-delà des implications évidentes en termes de réputation et de sécurité.

À propos du CBI INDEX

Le CBI Index est une étude complète concernant tous les programmes actifs de citoyenneté par l'investissement (CBI) décrétés par les gouvernements dans le monde. Publié annuellement par le magazine Professional Wealth Management, un magazine du Financial Times, il constitue pour les individus comme pour les entreprises un guide pratique des différents programmes de CBI et de leurs forces comparatives. Depuis sa première édition en 2017, le CBI Index est devenu la source indépendante d'informations la plus fiable et conviviale du secteur concernant les programmes d'aujourd'hui, les questions clés qui façonnent l'intérêt des investisseurs et l'avenir de la citoyenneté par l'investissement.

