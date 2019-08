La Bermuda Tech Week 2019 célèbre l'innovation et explore les opportunités de croissance





Les inscriptions sont en cours et progressent rapidement pour la Bermuda Tech Week 2019 qui aura lieu au Hamilton Princess & Beach Club du 14 au 18 octobre 2019.

Pointu et convaincant, l'ordre du jour explorera les opportunités et les défis futurs que présentent les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, la blockchain, les actifs numériques, l'insurtech et la réalité virtuelle. Ce programme illustrera le succès continu des Bermudes dans la création d'un environnement accueillant, stable et bien géré, propice au développement des technologies et des startups.

« Les Bermudes ayant une longue tradition d'innovation, nous comprenons et reconnaissons combien la technologie peut exercer un impact positif à la fois sur l'économie et sur la société », a indiqué le Premier ministre des Bermudes, David Burt. « Au cours des deux dernières années, nous avons misé sur nos compétences de leader mondial de la réglementation des risques, en les associant au secteur mondial des assurances pour élaborer un cadre réglementaire clair autour de la gestion des risques associés à la Fintech. Notre approche progressiste a reçu des éloges lors des audiences du Sénat américain et de la part d'un commissaire de la SEC, notamment au regard des conseils, de la supervision et de la rationalité que nous fournissons au secteur, lequel peut ainsi s'acquitter de sa mission consistant à rendre les services financiers plus accessibles au monde entier. Être à la pointe de l'innovation contribuera à la croissance économique et à la création d'emplois. Résolus à rester à l'avant-garde des nouvelles tendances, nous sommes impatients d'accueillir la Bermuda Tech Week 2019 en octobre. »

Andy Burrows, PDG de l'Agence de développement commercial des Bermudes (Business Development Agency, BDA), a déclaré : « La Bermuda Tech Week 2019 arrive à un moment idéal et s'appuie sur la dynamique que nous remarquons sur le marché, dans la foulée d'une législation nouvelle et innovante. Ici aux Bermudes, l'industrie, le gouvernement et les autorités de réglementation travaillent en étroite collaboration pour créer un environnement propice aux progrès. Cela se reflète dans l'agenda des événements que notre équipe a mis sur pied. Notre objectif est de permettre à tous les participants de mieux comprendre comment les nouvelles technologies peuvent être déployées pour améliorer l'efficacité des activités et, surtout, de découvrir ce que les Bermudes peuvent offrir au marché mondial en termes de lieu d'implantation idéal pour les sociétés technologiques et en démarrage. »

Au beau milieu de la Bermuda Tech Week 2019, se tiendra, le mercredi 16 octobre, le Bermuda Tech Summit, placé sous le thème « Focalisés sur l'avenir ». Le Premier ministre des Bermudes, David Burt, y prononcera le discours d'ouverture. Organisé par la BDA, en partenariat avec FinTech Bermuda, le sommet d'une journée est gratuit et explorera l'impact transformateur de la technologie sur les modèles d'investissement et de gestion dans un large éventail de secteurs industriels pertinents pour les Bermudes, depuis les services financiers et l'hôtellerie jusqu'aux télécommunications et assurances. Les participants pourront y acquérir une compréhension approfondie de la manière dont l'environnement commercial des Bermudes facilite l'innovation.

Les événements qui se dérouleront tout au long de la semaine réuniront un éventail de conférenciers et de participants représentant le gouvernement, l'industrie et les autorités de régulation des Bermudes, ainsi que des sociétés technologiques parmi les plus dynamiques au monde, notamment BitMEX, Blade, ChainThat, Circle, Data Innovation Labs, Flyt et Muckr.ai, SeaHeal, The Giving Block, Uulala, X et XBTO. Des marques phares du secteur hôtelier, dont AccorHotels (Fairmont), Hilton, Marriott International et le groupe hôtelier Wyndham seront également présents.

Le programme de la Bermuda Tech Week 2019 comprend :

Liquidity Summit (Sommet sur la liquidité) : un événement fintech axé sur les tendances majeures et émergentes dans le monde de la finance. Présenté par Hub Culture et la monnaie numérique, Ven, cet événement aura lieu les lundi 14 et mardi 15 octobre

Defend and Detect (Défendre et Détecter) : un événement sur les technologies et les techniques organisé par KPMG aux Bermudes, pour montrer comment, en intégrant les technologies et les idées commerciales, on peut résoudre des problèmes complexes liés à la gestion des risques réglementaires et à la conformité. Sur invitation uniquement, cet événement aura lieu le mardi 15 octobre

Hello World (Bonjour le monde) : le premier événement IA à IA, au monde, organisé par Zeke.ai, la machine intelligente émergente de Hub Culture. Cet événement aura lieu le jeudi 17 octobre

« FinTech Innovation Island » de Tech Beach (L'île de l'innovation fintech) de Tech Beach : organisé pour la première fois aux Bermudes, cet événement sera un espace novateur pour explorer les possibilités de collaboration. Présenté par Tech Beach, en partenariat avec la BDA et la Bermuda Tourism Authority (BTA), cet événement se tiendra les jeudi 17 et vendredi 18 octobre

