PopSockets annonce le lancement de la nouvelle collection de capsules de ShopBAZAAR





BOULDER, Colorado, 21 août 2019 /PRNewswire/ -- Le fabricant de poignées extensibles pour téléphones et d'accessoires technologiques pour vos appareils numériques, PopSockets, annonce aujourd'hui un partenariat avec ShopBAZAAR, un site de shopping immersif qui met en valeur la sélection triée sur le volet par les éditeurs de Harper's BAZAAR parmi une série des meilleurs articles à acheter chaque saison.

La collection exclusive de capsules à quatre pièces de ShopBAZAAR inclura des PopGrip personnalisées créées par quatre éditeurs du magazine Harper's BAZAAR, Jade Frampton, directrice de la rédaction, Chrissy Rutherford, directrice des projets spéciaux, Amanda Alagem, directrice des accessoires et Kerry Pieri, directrice de la mode et des reportages. Inspirés des tendances de mode actuelles, les designs PopGrip haut de gamme présentent des imprimés animaliers à la fois sauvage et minimalistes.

« Je suis très heureuse de présenter ces quatre designs PopSockets uniques et combinés sous le nom The HERO ? une sélection hebdomadaire des articles indispensables de nos éditeurs ? sur ShopBAZAAR.com. Les imprimés animaliers sont le nouveau « neutre » ayant inspiré cette collection de capsules spéciales », a déclaré la directrice de la rédaction chez ShopBAZAAR, Jade Frampton. « Chaque style reflète nos propres personnalités, mais crée en même temps une palette cohérente qui convient parfaitement à une vie active », ajoute-t-elle.

Le PopGrip vous permet de répondre à des courriels ou à des SMS avec une seule main et rend la vie nettement plus facile à ceux qui se déplacent constamment. Il peut aussi être utilisé comme un support pour visionner des vidéos et, plus important encore, capturez de beaux moments (et des selfies). De plus, PopSockets s'adapte très facilement à vos envies du moment ou à votre tenue au quotidien grâce à de nouvelles technologies interchangeables pour que vous n'ayez pas à choisir qu'un seul design.

« PopSockets est dédiée au lancement de produits amusants, avant-gardistes et fonctionnels pour ses clients. Le partenariat avec une autorité de la mode de luxe comme Harper's BAZAAR est le mariage parfait de la mode et de la technologie fonctionnelle », a déclaré la directrice du marketing chez PopSockets, Becky Gebhardt. « PopSockets est le leader des accessoires mobiles qui fournit des articles essentiels pour les téléphones des amateurs de mode et des influenceurs. Ces quatre modèles tendances sont l'accessoire technologique idéal pour l'automne », ajoute-t-elle.

Achetez la collection de capsules exclusive sur PopSockets.com et ShopBAZAAR.com à partir du mardi 20 août.

À propos de PopSockets

PopSockets a été fondée en 2010 par David Barnett, ancien professeur de philosophie. Barnett était à la recherche d'un moyen d'empêcher son cordon d'écouteurs de s'emmêler. Il y est parvenu en collant deux boutons à l'arrière de son téléphone et en enroulant le cordon d'écouteurs autour des boutons. En 2014, Barnet avait lancé PopSockets depuis son garage à Boulder, dans l'État du Colorado. Aujourd'hui, la société possède des bureaux à Boulder, San Francisco, Hong Kong et Helsinki. Plus 150 millions de poignées PopSockets ont depuis été vendues à travers le monde. La mission de PopSockets est de changer le monde et le rendre meilleur moyennant des produits innovants et magiques tout en s'appuyant sur un activisme mené par la communauté. Parmi ses produits figurent PopGrip, PopTop, PopWallet et PopMirror, tous conçus pour améliorer les fonctionnalités des appareils numériques que nous utilisons quotidiennement. À l'automne 2018, PopSockets a lancé le programme Poptivism ? une plate-forme de donation caritative ? pour démocratiser la création et permettre à PopSockets de verser 50 % du prix de vente à des entités à but non lucratif de son choix sous forme de dons. Depuis le lancement de Poptivism, la marque a donné plus de 3 millions de dollars sous forme d'argent et de produits à plusieurs organisations à but non lucratif.

À propos de ShopBAZAAR.com

ShopBAZAAR est la toute première boutique de shopping basé sur le contenu qui transporte naturellement les lecteurs de l'aspiration à l'acquisition. Gérée dans son intégralité par les éditeurs de Harper's BAZAAR, la boutique de commerce électronique lancée en octobre 2012 s'inspire du riche héritage du magazine en matière de sophistication et d'élégance, mais aussi de sa marque de commerce « dash of daring » (élans audacieux). Les rédacteurs de BAZAAR sélectionnent individuellement chaque article disponible sur ShopBAZAAR, réduisant ainsi de manière transparente le fossé entre voir et acheter, tout en permettant aux lecteurs de consulter les pages de BAZAAR sans quitter le site de la marque.

