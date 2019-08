Ovum Decision Matrix : Alfresco est un « Leader du marché » des solutions de services de contenu





Alfresco Software, une société de logiciels open source, a annoncé aujourd'hui que sa Digital Business Platform a été reconnue en tant que « leader » dans le rapport Ovum Decision Matrix : Selecting a Content Services Solution, 2019?20. Alfresco a obtenu des scores élevés dans toutes les catégories avec des scores maximum attrubués aux suivantes : Habilitation des services de contenu, Interopérabilité, Évolutivité, Enterprise Fit, Saisie et Balayage, et Gestion des processus métier.

Sue Clarke, analyste principale associée chez Ovum, a déclaré : « La transformation numérique nécessite la modernisation des technologies de l'information, ce qu'Alfresco peut fournir. » Alfresco va plus loin encore avec sa vision consistant à permettre aux entreprises de fournir, à leurs clients et employés, des services instantanés et des expériences exceptionnelles qui leur permettent d'améliorer la satisfaction du client et de réduire les coûts. Alfresco entrevoit un monde où les organisations développent leurs opérations numériques pour obtenir un avantage compétitif.

La PDG d'Alfresco, Bernadette Nixon, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été reconnus par Ovum en tant que ?leader' dans le rapport ECM Ovum Decision Matrix. Le rapport a noté que ?l'utilisation de l'open source est de plus en plus populaire, surtout depuis que plusieurs gouvernements ont recommandé que les organismes du secteur public implémentent des solutions open source dans la mesure du possible.' Le rapport a également saisi le fait que ?Alfresco est le premier [et seul] fournisseur open source à offrir une gestion des documents respectant la norme [5015.02] du département de la Défense des États-Unis, une exigence pour de nombreux départements gouvernementaux, régionaux et locaux.' »

Selon le rapport d'Ovum : « Alfresco gère de manière idéale sa solide relation clientèle au sein des agences du secteur public et du gouvernement. La Digital Business Platform d'Alfresco permet d'intégrer parfaitement la gestion des documents aux processus métier et d'automatiser l'intégralité du cycle de vie des documents, depuis la saisie jusqu'à la destruction finale en passant par la conservation. »

La Digital Business Platform d'Alfresco connecte les personnes, les processus et les systèmes de manière transparente et fournit du contenu aux personnes qui en ont besoin, au moment où elles le souhaitent. Ce qui permet à leur tour aux clients d'Alfresco de transformer leurs contenus en connaissances grâce à des processus évolutifs conçus pour leur entreprise, tout en les protégeant par le biais de puissantes fonctionnalités de gouvernance. La Digital Business Platform est une plateforme entièrement intégrée qui fournit un cadre flexible et agile que nos clients peuvent utiliser pour créer leurs propres expériences numériques centrées sur leurs processus et leurs contenus spécifiques.

Le rapport Ovum a relevé qu'« Un développement agile, des microservices, des DevOps, et des déploiements conteneurisés sont tous les éléments nécessaires d'une architecture TI moderne, et Alfresco répond à toutes ces exigences. Le cloud est également un composant important de la modernisation, en particulier lorsqu'il est combiné à un accès mobile au contenu, et là aussi, Alfresco est en mesure d'offrir des modèles de déploiement flexibles qui permettent aux entreprises de migrer vers le cloud de manière ordonnée. »

Un exemplaire gratuit du rapport Ovum Decision Matrix : Selecting a Content Services Solution, 2019?20 peut être téléchargé ici.

À propos d'Alfresco

Alfresco Software, Inc. (« Alfresco ») est une société de logiciels commerciaux open source. La société offre aux personnes un moyen plus efficace et plus simple de travailler, en s'assurant qu'elles disposent des informations dont elles ont besoin, exactement au moment où elles en ont le plus besoin. L'Alfresco Digital Business Platform accélère la conception et la fourniture de solutions « cloud-first » pour les entreprises qui doivent prendre en charge de nombreux processus et contenus. Il s'agit d'une plateforme intégrée unique construite à partir de zéro par Alfresco, et qui est utilisée pour numériser les processus, et gérer les contenus et informations en toute sécurité. Alfresco aide plus de 1 300 organisations de premier plan, parmi lesquelles figurent Cisco, Pitney Bowes, Capital One, le département de la Marine des États-Unis, le Comité des chefs d'état-major interarmées, et la NASA, à être plus réactives et compétitives. Fondée en 2005, Alfresco a son siège social américain à San Mateo, en Californie, et son siège social européen à Maidenhead, au Royaume-Uni. Pour de plus amples informations sur Alfresco, veuillez consulter le site http://www.alfresco.com.

