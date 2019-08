Suite à la conclusion d'accords de collaboration avec des entreprises françaises et britanniques, plus de 90 pays et régions coopèrent avec MINISO





GUANGZHOU, Chine, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- MINISO a récemment signé des accords de collaboration avec des partenaires dans six pays et régions, parmi lesquels le Royaume-Uni, la France, les Maldives, l'île de la Réunion, Aruba et Curaçao. Jusqu'à présent, d'après les statistiques officielles, plus de 90 pays et régions coopèrent avec MINISO, rapprochant d'autant plus la cible de « cent pays » qui fait partie de l'objectif à moyen terme qui est « d'ouvrir dix mille boutiques dans cent pays, avec un volume de ventes de cent milliards », en 2022.

Le marché européen est l'un des marchés de détail les mieux établis. MINISO tente de pénétrer le marché européen depuis l'an dernier, en ouvrant des magasins en Espagne, en Allemagne et en Irlande, en surmontant des séries de divergences dans les environnements politique et économique, dans les habitudes de consommation, dans les cultures nationales, les lois et règlements, tout en réalisant de grandes avancées en matière de performance et de réputation. Grâce à des opérations pilotes, MINISO s'est établi sur le marché européen de la vente au détail, en fournissant aux consommateurs européens de nombreux produits innovants de haute qualité et en proposant un excellent rapport performance/coût.

En ce qui concerne les marchés étrangers, MINISO a adopté une stratégie de différenciation avec ses produits et a plus particulièrement mis en place une section commerciale mondiale, qui a développé des produits internationaux diversifiés proposant de la nourriture, des fournitures de cuisine, des fournitures de voyage, des parfums, des poupées et jouets et des ensembles de maquillage. Au cours de la Foire des commandes de nouveaux produits pour la saison mondiale printemps-été MINISO 2020, qui s'est tenue récemment, MINISO a installé un « Pavillon européen » dans la zone d'exposition. Sur six mois, près d'un millier d'unités de gestion des stocks ont été développées par l'équipe du centre de marchandises pour le marché européen. Ces produits peuvent être considérés comme étant des « produits sur mesure pour le marché européen », mieux adaptés aux habitudes de consommation et à la conception de l'esthétique européennes.

De bons produits sont les meilleures armes qui permettront à MINISO de « conquérir » le monde. Ces dernières années, en garantissant une grande qualité et des prix bas, MINISO n'a cessé de renforcer sa capacité de recherche et développement en matière d'innovation dans le domaine du design ; l'élément le plus important reste la coopération transfrontalière avec des propriétés intellectuelles de renommée mondiale comme Hello Kitty, Pink Panther, We Bare Bears, Sesame Street et Marvel, avec le lancement d'une série de produits sous licence qui gagne la faveur d'un grand nombre de jeunes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/962816/MINISO_British_partner.jpg

