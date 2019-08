84 500 $ amassés lors du tournoi de golf annuel de la Fondation de l'ITHQ





MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a tenu, le 19 août dernier, la deuxième édition de son tournoi de golf annuel qui a rassemblé 72 leaders de l'élite montréalaise au Club Royal Montréal. Cette activité de financement a permis d'amasser la somme de 84 500 $ qui servira à financer les projets prioritaires de l'Institut.

C'est sous le signe de la convivialité que s'est déroulée cette journée sportive au cours de laquelle les participants ont eu l'honneur de jouer sur le très prisé parcours Bleu du Club Royal Montréal, qui représente un défi de taille et où puissance, contrôle et précision sont de mise.

Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l'ITHQ, a tenu à remercier les participants ainsi que les partenaires financiers et de service pour leur soutien aux futurs professionnels de l'industrie : « Votre participation constitue un appui financier important pour la Fondation et est essentielle au soutien de la relève en formation à l'ITHQ. Les profits de cette journée permettront, entre autres, de financer des activités pédagogiques, la participation à des concours nationaux et internationaux, le perfectionnement des professeurs ou encore l'achat de matériel pédagogique de pointe. »

Partenaires financiers et collaborateurs

Des partenaires prestigieux ont, cette année encore, apporté leur soutien financier afin de faire de cet événement un vif succès. Partenaires majeurs : AlimPlus, GDI Services aux immeubles, Société financière Walter, Bonduelle, Blaquière & associés, BMW Laval, Groupe Compass Québec, L'Union des producteurs agricoles (UPA) et Pétrole & Propane Bélanger. Collaborateurs : Hôtel de l'ITHQ, Fantino & Mondello, Fairmont Le Reine Elizabeth, Fairmont Le Manoir Richelieu, Nestlé Waters, Keurig Canada, Fiera Capital, Station Mont-Tremblant, Fairmont Tremblant, Champagne Duval-Leroy, Le Bonne Entente, Royal Laurentien station touristique, Fondation Groupe AGF, Le Groupe Grondin de RBC Dominion valeurs mobilières et Hôtel Entourage sur-le-Lac.

À propos du Club Royal Montréal

Fondé en 1873, le Club Royal Montréal est le plus ancien club de golf d'Amérique du Nord. Situé sur l'Île Bizard, il a reçu l'appellation « Royal » le 7 juillet 1984 par la reine Victoria. Le Royal Montréal figure parmi seulement 70 véritables clubs portant l'appellation « Royal » au monde.

À propos de la Fondation de l'ITHQ

La Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif créé en 2003, dont la mission consiste à organiser une variété d'activités de collecte de fonds qui serviront à soutenir financièrement ou au moyen de biens et de services le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Grâce à ses nombreux événements-bénéfice et à ses campagnes de sollicitation, la Fondation a remis près de deux millions de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ depuis sa création.

