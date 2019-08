Tascent enregistre les meilleures performances dans le test du DHS sur la reconnaissance faciale collaborative





LOS GATOS, Calif., 20 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tascent, Inc., le chef de file du secteur de la biométrique intuitive, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu des notes optimales pour sa performance dans toutes les catégories du Rallye des technologies biométriques 2019 du département de la Sécurité intérieure (DHS) des États-Unis. Comparée à un total de 14 produits de premier plan, la solution de reconnaissance faciale collaborative InSight Face de Tascent a enregistré les plus hauts niveaux de précision, d'efficacité et de satisfaction des clients par rapport à tous ses concurrents. C'était également la seule solution à atteindre l'ensemble des objectifs du DHS pour l'évaluation.



Pour la deuxième année, le Rallye des technologies biométriques du DHS a comparé la performance de plusieurs dispositifs de saisie, algorithmes et modalités dans le cadre de cas d'utilisation réalistes qui imitent l'embarquement dans des avions ou des environnements de facilitation des voyages à haut débit similaires. Pour chaque appareil testé, des utilisateurs représentant une grande variété de répartitions démographiques ont été invités à marcher le long d'une zone de capture de 2,5 mètres, à respecter toutes les instructions fournies et à donner un retour sur l'expérience utilisateur. Les images biométriques faciales ainsi obtenues ont ensuite été comparées à une bibliothèque afin d'évaluer la performance de concordance.

Les résultats du test officiel du DHS, dans lequel Tascent était désignée par le nom de code d'équipe « Teton », ont montré que InSight Face de Tascent enregistrait un taux de non reconnaissance de 0,0 %, un taux d'identification réussie de 99,5 %, une note de satisfaction de 98,1 %, et un débit moyen (« Efficacité ») de 2,7 secondes, comprenant la progression dans la zone de 2,5 mètres. Ces résultats n'ont été égalés dans aucune catégorie par les autres participants. Les résultats officiels sont disponibles à l'adresse https://mdtf.org/Rally2019/Results2019.

« Nous sommes ravis que les résultats du Rallye des technologies biométriques 2019 valident notre vision selon laquelle un système biométrique peut fournir d'excellentes capacités de praticité, précision, expérience utilisateur et inclusion sans compromis », a déclaré Dan Potter, vice-président de la recherche et du développement chez Tascent. « La reconnaissance biométrique étant de plus en plus reconnue comme un outil technologique critique, cette approche globale de la performance biométrique sera essentielle à la fois pour les entreprises et les organismes gouvernementaux. »

InSight Face, le système biométrique haut débit de cinquième génération de Tascent, sortira fin 2019. Il associe le concept industriel primé de Tascent InSight One et la capacité de saisie pour la reconnaissance faciale « en mouvement » qui fonctionne avec les individus et les petits groupes. À l'inverse d'une solution de reconnaissance faciale basée sur la surveillance ou la vidéosurveillance, InSight Face est un système collaboratif qui implique activement les utilisateurs afin de proposer une expérience accueillante et intuitive.

« Les données biométriques sont déjà en train de transformer les déplacements aériens à l'échelle mondiale, fournissant de nouveaux niveaux d'efficacité, de personnalisation et de praticité pour les compagnies aériennes, les aéroports et les voyageurs », a déclaré Alastair Partington, fondateur et co-PDG de Tascent. « Le niveau de performance et l'utilisabilité que nous atteignons aujourd'hui mettent l'authentification biométrique en bonne position pour révolutionner non seulement les déplacements aériens, mais aussi toutes les industries qui encouragent un engagement positif des clients et des expériences utilisateur rationalisées. Nous sommes ravis que cette nouvelle génération de solutions biométriques collaboratives donne aux individus plus d'options pour interagir avec les organisations, de façon sécurisée, pratique et confiante. »

À propos de Tascent

Tascent tire profit du pouvoir des données biométriques pour offrir des expériences fluides dans un monde connecté. Nous nous concentrons sur les services, les logiciels et les matériaux intuitifs, fournissant des capacités complètes pour des solutions d'identification personnalisées. Par le biais de partenariats, nous proposons la puissance d'une identification fiable pour impacter de façon positive les voyages, les services financiers, les services de billetterie et les événements, l'accès aux lieux de travail, les services gouvernementaux et l'aide humanitaire.

Alors que les entreprises biométriques offrent des produits complexes et peu intuitifs, Tascent facilite la tâche de nos partenaires pour intégrer et déployer des systèmes d'identité biométrique multimodaux robustes mais accessibles. Aujourd'hui, nos appareils et solutions biométriques servent des millions de personnes chaque année dans certains des environnements les plus difficiles. Nous nous efforçons d'innover et de créer des produits qui répondent à des besoins non satisfaits dans le cadre de processus d'identification à la fois de routine et critiques, simplifiant et facilitant la vie.

Basée dans la Silicon Valley, en Californie, Tascent assiste ses clients et partenaires du monde par le biais de ses bureaux à Washington DC, Dubaï, Londres et Singapour.

www.tascent.com

Une photographie accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72d1ca66-9694-445b-8178-316a70bf9283

La photo est aussi disponible via AP PhotoExpress

Communiqué envoyé le 20 août 2019 à 16:15 et diffusé par :