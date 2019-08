Des milliers de membres d'Unifor se rassemblent devant les bureaux de Bell pour protester contre l'érosion des emplois





QUÉBEC, le 20 août 2019 /CNW/ - Des milliers de travailleuses et travailleurs ont manifesté devant le siège social de Bell Canada à Québec pour réclamer la fin de l'érosion des emplois.

« Bell bénéficie du travail acharné et de l'innovation des membres d'Unifor, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Au lieu de les traiter avec respect, l'entreprise a continuellement érodé leurs emplois et inflige un environnement de travail stressant aux employés actuels. »

Au cours des dernières années, le nombre d'emplois a diminué dans presque toutes les unités de négociation de Bell à l'échelle du pays. Plus tôt cette année, le syndicat a découvert que Bell avait pris des mesures pour impartir un million d'installations de sa nouvelle technologie du service résidentiel sans fil, un projet en partie soutenu par des subventions fédérales.

Lors de la manifestation d'aujourd'hui, les travailleuses et travailleurs de Bell de toute la région ont marché aux côtés des déléguées et délégués du congrès national d'Unifor jusqu'à l'édifice Bell, où ils ont demandé à l'entreprise de maintenir les emplois de qualité dans l'industrie canadienne des télécommunications plutôt que de sous-traiter les emplois de demain.

« Tout récemment, grâce à votre mobilisation, vous avez réussi à faire reculer Bell. C'est tout à votre honneur. Car dans une période de croissance et à l'ère des nouvelles technologies, Bell devrait être un leader pour assurer des emplois décents et de bonnes conditions de travail, a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor. Il est immoral de prendre des millions de subventions gouvernementales tout en sous-traitant des bons emplois syndiqués. »

Les employés de Bell Canada et de ses filiales font depuis longtemps campagne contre la sous-traitance et d'autres formes d'érosion des emplois. Ces efforts ont récemment mené à l'annulation d'un avis de mise à pied de 78 techniciens et à l'élimination du fameux système de classification du rendement dans l'unité de négociation des ventes de Bell.

Pour lire les dernières nouvelles de cette campagne, visitez belloncause.ca.



Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

