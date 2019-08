Invitation aux médias - Annonce concernant le soutien offert aux organismes communautaires des régions de Montréal et de Laval





MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, procédera à une annonce concernant le soutien offerts aux organismes communautaires des régions de Laval et de Montréal.

Pour l'occasion, la ministre McCann sera accompagnée de la ministre responsable de la région de Montréal, madame Chantal Rouleau.

DATE : Le jeudi 22 août 2019



HEURE : 13 h 30



LIEU : Salle 100 - Marcel Pépin

Centre Saint-Pierre

1212, rue Panet

Montréal (Québec) H2L 2Y7

