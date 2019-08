Lancement d'un programme de la maternelle 4 ans : par et pour les Premières Nations!





ODANAK, QC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) lance aujourd'hui son programme de la maternelle 4 ans dans le cadre de son rassemblement du comité préscolaire. Aboutissement d'un travail assidu réalisé depuis 2015, ce programme conçu par et pour les enseignants des Premières Nations tient compte de la réalité et des besoins des enfants. Il est le fruit de la collaboration et du soutien mutuel entre les Premières Nations, les enseignants de maternelle, les conseillers pédagogiques et les aînés de nombreuses communautés et représente un pas de plus vers la maitrise pleine et entière de l'éducation des enfants des communautés.

Dès septembre 2019, le programme sera déployé dans l'ensemble des 22 communautés membres du CEPN et permettra aux enfants de découvrir la littérature des Premières Nations, d'approfondir leurs savoirs traditionnels et de développer, dès leur jeune âge, un sentiment identitaire fort par le respect de valeurs qui leur sont propres, telles que la culture ou la promotion des initiatives locales.

Plus concrètement, le programme se décline en cinq domaines de développement, notamment affectif, social et oral, tout en misant sur le développement identitaire et les compétences langagières. Toujours dans la perspective de se doter d'un programme qui ressemble aux Premières Nations et qui répond à leurs besoins, une classe plein air fait également partie des initiatives proposées.

Le Conseil en Éducation des Premières Nations est extrêmement fier du travail accompli et du résultat obtenu :

« Notre travail de conception des trois dernières années a été guidé par ce que constitue pour nous la réussite scolaire de nos enfants. Il donne une chance à tous les élèves en leur fournissant des conditions de réussite dès l'accueil à la maternelle, favorisant ainsi une transition harmonieuse entre la maison et l'école. » - Annie Gros-Louis , directrice des services éducatifs du CEPN.

, directrice des services éducatifs du CEPN. « Le programme de la maternelle 4 ans reflète une priorité partagée par les écoles de nos communautés, notre réseau de partenaires et nos directions, soit l'importance de l'intervention précoce. » - Denis Gros Louis , directeur général du CEPN.

À propos du Conseil en Éducation des Premières Nations

Le CEPN est l'association de 22 Premières Nations du Québec qui oeuvre depuis plus de 30 ans dans la réalisation du droit des Premières Nations d'exercer leur pleine compétence en matière d'éducation grâce à la mise en place d'un système d'éducation complet, doté de ressources adéquates, conçu et géré selon leurs valeurs et leurs cultures. Pour plus d'information, visitez le www.cepn-fnec.com.

Facebook : @cepn.fnec

Twitter : @CEPNFNEC

SOURCE Conseil en éducation des Premières Nations

Communiqué envoyé le 20 août 2019 à 15:30 et diffusé par :