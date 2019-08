CNA Hardy nomme Amandine Motte au poste de directrice générale de sa filiale luxembourgeoise





LONDRES, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- CNA Hardy, l'une des principales compagnies d'assurances commerciales spécialisées, destinées aux clients de Lloyd's et du marché des entreprises, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Amandine Motte au poste de directrice générale de sa filiale luxembourgeoise.

Relevant de Dave Brosnan, PDG, Amandine sera chargée de continuer à faire croître nos opérations et nos capacités dans toute l'Europe en transformant la façon dont nous faisons des affaires.

Dave Brosnan, PDG de CNA Hardy a déclaré : « Je suis très heureux qu'Amandine ait accepté le nouveau poste de directrice générale. Depuis qu'elle nous a rejoints en qualité de directrice financière en mai 2018, elle a apporté sa précieuse expérience et beaucoup de dynamisme à CNA Hardy. La nomination d'Amandine illustre véritablement notre engagement à attirer et retenir les meilleurs talents. Sa connaissance approfondie et sa grande expertise du marché local et européen est un atout important pour l'entreprise ».

Amandine restera basée à Luxembourg et prendra ses nouvelles fonctions immédiatement.

À propos de CNA Hardy

CNA Hardy, qui exerce au Royaume-Uni par le biais de Hardy (Underwriting Agencies) Limited et CNA Insurance Company Limited et en Europe par le biais de CNA Insurance Company (Europe) S.A, est une grande compagnie d'assurances commerciales spécialisées en faveur des clients de Lloyd's et du marché des entreprises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de CNA Hardy à l'adresse www.cnahardy.com.

CNA est l'un des plus grands assureurs commerciaux multirisques aux États-Unis. CNA fournit une large gamme de produits et services d'assurance multirisques standards et spécialisés destinés aux entreprises et aux professionnels des États-Unis, du Canada, d'Europe et d'Asie. La compagnie s'appuie sur ses quelque 120 années d'expérience et près de 45 milliards de dollars d'actifs. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site de CAN à l'adresse www.cna.com.

CNA Hardy est une dénomination commerciale de CNA Insurance Company Limited, Hardy (Underwriting Agencies) Limited, CNA Insurance Company (Europe) S.A, CNA Services (UK) Limited, CNA Hardy International Services Limited et Hardy Underwriting Asia PTE Limited.

